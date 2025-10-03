بدء تلقي طلبات الانضمام إلى برنامج «سفراء التغير المناخي»

أطلق مركز الشباب العربي، عبر مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، مبادرة «سفراء التغير المناخي»، وفتح باب الترشح أمام الشباب من مختلف الدول العربية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة العمل المناخي العربي، وتوسيع مشاركة الشباب في المحافل البيئية الدولية، وترسيخ دورهم شركاء أساسيين في صياغة الحلول والسياسات المستدامة.

وتهدف المبادرة إلى استقطاب سفراء يُمثّلون جميع الدول العربية، ليكونوا الذراع الميدانية للمجلس في بلدانهم، داعمين لأعضائه في المبادرات المستقبلية.

وسيتولى السفراء مهام تمثيل المجلس في أبرز الفعاليات البيئية والمناخية، والمشاركة في الحلقات الشبابية، وقيادة حملات المناصرة والمشاركة المجتمعية، بما يُسهم في تعزيز فاعلية العمل المناخي العربي، وفق رؤية شاملة ومستدامة.

وتوفر المبادرة للمشاركين فرصة إحداث تأثير ملموس عبر الالتزام بواقع ثلاث إلى خمس ساعات أسبوعياً للمشاركة في الاجتماعات الشهرية، ودعم وتنظيم المبادرات الميدانية، والانخراط في الحملات التوعوية الرقمية والمجتمعية، بما يتيح لهم نقل صوت الشباب إلى دوائر صناعة القرار، والمشاركة في رسم السياسات البيئية محلياً وعربياً.

ويحظى سفراء التغير المناخي ببرامج تدريب وتوجيه متخصصة يشرف عليها خبراء إقليميون ودوليون في مجالات البيئة والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من الموارد التي يوفرها المجلس، مثل الأدلة العملية، والحزم المعرفية، والمنصات الرقمية المتطورة، فضلاً عن منحهم أولوية المشاركة في المؤتمرات والقمم الشبابية المرتبطة بالعمل المناخي، بما في ذلك الفعاليات العالمية التابعة لمؤتمرات الأطراف (COP)، مع حصولهم على اعتراف رسمي من مركز الشباب العربي بدورهم سفراء للتغير المناخي.

ويستهدف البرنامج الشباب العربي من الفئة العمرية 18 إلى 35 عاماً، ممن يمتلكون شغفاً بقضايا البيئة والمناخ، ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى 15 أكتوبر الجاري، عبر الرابط المخصص لذلك.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار رؤية مركز الشباب العربي لترسيخ الحضور العربي المؤثر في ملفات التغير المناخي، وإبراز دور الشباب محركاً رئيساً لحلول الاستدامة، بما يعزز جهود المجلس على المستويين الإقليمي والدولي، لتوحيد صوت الشباب العربي وإشراكهم في صياغة السياسات والمبادرات البيئية التي تواكب احتياجات مجتمعاتهم.