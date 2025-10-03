الإمارات تُعزّي إثيوبيا في ضحايا انهيار كنيسة.. وتُدين هجوماً استهدف كنيساً في مانشستر

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، في ضحايا حادث انهيار كنيسة قيد الإنشاء في ولاية أمهرة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي الضحايا وللحكومة الإثيوبية وشعب إثيوبيا الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جهة أخرى، دانت دولة الإمارات، بشدة، الهجوم الذي استهدف كنيساً يهودياً في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الآمنين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب المملكة المتحدة الصديق، جرّاء هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

إلى ذلك، عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية ناميبيا الصديقة في مواجهة الحرائق التي اندلعت في محمية إيتوشا الوطنية، إحدى أكبر محميات الصيد في إفريقيا، حيث تسببت في أضرار واسعة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تضامنها وخالص مواساتها للحكومة الناميبية والشعب الناميبي الصديق في هذا المصاب.