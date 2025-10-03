رؤساء جامعات عالمية: محمد بن راشد نموذج للقيادة الملهمة

أكد رؤساء عدد من أبرز الجامعات العالمية أن التجربة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُمثّل نموذجاً فريداً للقيادة الاستراتيجية والملهمة، القادرة على تحويل الرؤى الطموحة إلى مشروعات ملموسة تُعزّز التنمية المستدامة، وتدفع عجلة الابتكار والإبداع في جميع القطاعات.

وأوضحوا - بمناسبة توقيع جامعاتهم مذكرات تفاهم مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بهدف إطلاق برنامج للقيادات، وتطوير أبحاث دبي القيادية المستلهمة من تجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في القيادة والإدارة - أن مذكرات التفاهم تستهدف تطوير أبحاث ودراسات حالة متخصصة، تُوثّق مسيرة التحول الفريدة التي شهدتها إمارة دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفكر وفلسفة سموه في القيادة والتنمية.

وتنص مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمركز دبي التجاري العالمي، في 24 سبتمبر الماضي، على إنجاز أبحاث دبي القيادية المصممة خصيصاً لبرامج ماجستير إدارة الأعمال وبرامج التعليم التنفيذي، لتكون مرجعاً عالمياً في القيادة الملهمة وصناعة القرار، وإدراج أبحاث دبي القيادية في المؤتمرات وورش العمل والمنصات الأكاديمية، بما يعزز الأثر المعرفي، ويجعل من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القيادية نموذجاً ملهماً يُدرّس من الشرق إلى الغرب.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وجامعات Georgetown وIESE وIMD وINSEAD وHEC Paris.

وقال عميد ورئيس كرسي ويليام آر. بيركلي - كلية ماكدونو لإدارة الأعمال في جامعة جورجتاون، بول ألميدا: «تتسم فلسفة القيادة لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجرأة اتخاذ القرار، والرؤية الاستشرافية الاستراتيجية، والالتزام الراسخ بالتنمية المرتكزة على الإنسان، وتعكس رؤيته كيف يمكن للابتكار والتخطيط بعيد المدى أن يُحدثا تحولاً في المجتمعات، لتُشكّل نموذجاً حياً للقيادة العالمية».

وأضاف: «تتقاسم كلية ماكدونو للأعمال في جامعة جورجتاون ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة، رؤية مشتركة تقوم على إعداد قادة قادرين ليس على مواجهة تحديات اليوم فقط، بل أيضاً على التعامل مع تعقيدات الاقتصاد العالمي المرتبط بالمستقبل».

وأردف: «إن تطوير دبي كمركز متنوع يشمل مجالات التمويل والتجارة والتكنولوجيا والسياحة والثقافة، قد عزز مكانتها كقوة اقتصادية على الساحة العالمية. وإلى جانب ذلك، جاء هذا التطور مدروساً ومبنياً على رعاية الإنسان وتمكينه والارتقاء بجودة حياته، بما يضمن أن يكون مسار التنمية مستداماً ومتجذّراً في المجتمعات التي تخدمها».

من جهته، قال عميد كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة HEC Paris في الدوحة، الدكتور بابلو مارتن دي هولان: «نعتز بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في دعم وترسيخ نموذج القيادة الذي أسّسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف: «إن رؤية سموه الرامية إلى إعداد قادة قادرين على تحويل التحديات إلى فرص، تعكس منظومة من القيم الأصيلة التي نعتز بها كل الاعتزاز، وهي استشراف المستقبل، والتحلي بالمرونة، وخدمة المجتمع، وتتوافق هذه القيم تماماً مع رسالتنا بصفتنا جامعة عالمية تسعى دائماً إلى إحداث أثر إيجابي».

وتابع: «تتخطى هذه الشراكة معنى المبادرة المشتركة إلى كونها التزاماً مشتركاً بإرساء نموذج قيادي استثنائي يخدم دبي ودولة الإمارات، ويُثري المعرفة العالمية، بما يعزز قدرات المؤسسات ويُمكّن المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

بدورها، قالت العميد المساعد لبرامج التعليم التنفيذي في كلية IESE Business School University Of Navarra (كلية IESE لإدارة الأعمال) بجامعة نافارا الإسبانية، الدكتورة أندريا مونتالفو: «يسعدنا في كلية IESE لإدارة الأعمال، أن نتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في إعداد دراسة حالة متكاملة حول دبي، تسلط الضوء على النموذج الفريد للإمارة في مسيرة التنمية الشاملة، مع التركيز على الابتكار، وتحقيق النتائج، وتنمية المواهب تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وقال رئيس المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) أستاذ الاستراتيجية والاقتصاد السياسي في «نستله»، ديفيد باخ: «نحن ممتنون لفرصة التعاون في إصدار دراسة حالة قيادية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعبر عنها وتحتفي بها».

وأشار إلى أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية يُعدّ إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة عالمياً التي تُعنى بإحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات.

وقال العميد المساعد لفرع الشرق الأوسط أستاذ السلوك التنظيمي في INSEAD، مارك مورتنسن: «نواصل التزامنا بتطوير قادة يصنعون المستقبل برؤية ثاقبة وتأثير إيجابي، وانسجاماً مع هذه الرسالة، تفخر (إنسياد) بشراكتها مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وقال إن هذه الشراكة تعزز محفظة «إنسياد» الأكاديمية، وتؤكد مكانتها كمؤسسة عالمية رائدة في مجالي التميز في الإدارة والتعليم القيادي.