ذياب بن محمد: «خبراء الإمارات» يرفد القطاعات الوطنية بالكفاءات والمهارات اللازمة

أعلن برنامج خبراء الإمارات عن القائمة الجديدة للموجهين في الدفعة الرابعة من البرنامج، الذي تم تطويره في عام 2019 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويعدّ البرنامج بمثابة منصة للخبراء المتخصصين الإماراتيين ممن يرغبون في القيام بأدوار رائدة في تحوّل قطاعات النمو المستقبلية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للدولة.

ويضم البرنامج 25 موجهاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بمن فيهم أعضاء من مجلس الوزراء، وسيقدمون الدعم لخبراء برنامج خبراء الإمارات بشأن تطورهم المهني، وتزويدهم بالرؤى الاستراتيجية التي تدعم هذا التطور.

ويواصل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جهوده لمتابعة التوجه الاستراتيجي لضمان مواءمة برنامج خبراء الإمارات مع الأولويات الوطنية للدولة.

وشدّد سموّه على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد جيل من الخبراء المتخصصين في القطاعات المستهدفة، وذلك ضمن رؤية الدولة المستقبلية، ممن يمتلكون القدرة على دفع عجلة التقدّم المستدام في مختلف المجالات الحيوية.

وأكد سموّه أن برنامج خبراء الإمارات يقوم بدور محوري في رفد القطاعات الوطنية بالكفاءات والمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يضمن استدامة التنمية، وتلبية الطلب المتزايد على الكوادر الإماراتية في المجالات المهمة لتحقيق الأولويات الوطنية.

ويعمل البرنامج منذ انطلاقته على تمكين الخبرات الإماراتية في القطاعات الناشئة والمستقبلية، كما يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل جديد من الخبراء الوطنيين القادرين على تحقيق تطلعات الدولة في مختلف المجالات الحيوية.

من جهته، أكد مدير برنامج خبراء الإمارات، أحمد طالب الشامسي، أهمية البرنامج في تطوير الكفاءات الإماراتية، وتعزيز الخبرات المحلية، ودعم تنافسية دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتضم قائمة الموجهين نخبة من أبرز الأسماء في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، ومن بينهم: المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي محمد الصايغ، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي.

كما تضم مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله أحمد بالعلاء، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، ومدير عام وكالة الإمارات للفضاء، المهندس سالم بطي القبيسي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، والعضو التنفيذي المنتدب - صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، رزان خليفة المبارك، وتضم القائمة أيضاً الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، والرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، الدكتورة نجوى الأعرج، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة ايدج، حمد المرر، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، جاسم حسين ثابت، والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، دولة الإمارات، بدر جعفر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، شايستا آصف، والرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42، بينغ شياو، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي لمجموعة جي 42، الدكتور أندرو جاكسون.

وتتسم هذه النسخة بارتفاع المستوى الأكاديمي للمشاركين، حيث يحمل 24% منهم درجة الدكتوراه، و76% منهم حاصلون على درجة الماجستير.

ويُمثّل هؤلاء الخبراء طيفاً واسعاً من القطاعات الوطنية ذات الأولوية، بما في ذلك الثقافة والهوية، والطاقة ومصادرها المتجددة، والتنمية الاقتصادية، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والشؤون الخارجية، والخدمات المالية، ومجلس الوزراء، والابتكار الحكومي الرقمي، والاستدامة، والفضاء والأمن السيبراني، وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الدفاع المتقدمة، والإعلام، وتنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية، والتنوّع البيولوجي، والعلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، والتكنولوجيا والابتكار، والتطوير العقاري والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والصحة والرفاه، والأمن الغذائي، والابتكار المائي، والعمل الإنساني.

