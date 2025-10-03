شرطة دبي تفوز بجائزة «WITSA» العالمية في فئة الحلول الرقمية الناشئة

فازت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في مركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للتدريب، بجائزة التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات (WITSA)، عن فئة الحلول الرقمية الناشئة، تقديراً لجهودها المبتكرة في توظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة لدعم منظومة التدريب الشرطي والأمني.

وجرى تكريم الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في تايبيه بتايوان، ضمن فعاليات قمة WITSA العالمية للذكاء الاصطناعي 2025، والتي جمعت نخبة من قادة التكنولوجيا والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، العميد بدران الشامسي، أن هذا الفوز يُضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي الحافل بالريادة والابتكار، مشيراً إلى أن هذا التتويج يعكس الرؤية الاستراتيجية في مواكبة التحولات الرقمية، وتبني الحلول التقنية الذكية في التدريب الأمني، بما يعزز قدرات الكوادر الشرطية، ويدعم مسيرة الريادة العالمية في العمل الشرطي والأمني.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب، العميد أحمد مرداس، أن الجائزة تعكس نجاح شرطة دبي في تطوير بيئة تدريبية متكاملة، مشدداً على أن البرامج التدريبية المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، تسهم في رفع كفاءة الضباط والأفراد، وتكسبهم خبرات عملية تحاكي الواقع وتواكب تحديات المستقبل.

وصرح مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، العميد الدكتور منصور الرزوقي، بأن المركز بات منصة عالمية رائدة في تقديم حلول التدريب الافتراضي، وأشار إلى أن الأنظمة المطورة بالمركز تحاكي بيئات واقعية عبر تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي، الأمر الذي يتيح للمتدربين خوض تجارب عملية آمنة وفعّالة، مؤكداً أن هذا التقدير العالمي من مؤسسة مرموقة مثل WITSA يعزز مكانة شرطة دبي في تبني الحلول المستقبلية.

ويشكل هذا الفوز في فئة الحلول الرقمية الناشئة دليلاً جديداً على التزام شرطة دبي تعزيز الابتكار في العمل الشرطي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في تبني التقنيات المستقبلية في مجالات الأمن والتدريب.