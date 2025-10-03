انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال أكتوبر

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد أكتوبر الجاري انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، خصوصاً خلال النصف الثاني من الشهر، كما تتأثر الدولة بامتداد المنخفضات الجوية السطحية.

وذكر المركز أن شهر أكتوبر يعدّ من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلَي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، خصوصاً خلال النصف الثاني، بشكل ملحوظ، مقارنة بسبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/ البحر.

وتكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51% تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر، وأشار إلى تراجع منخفض الهند الموسمي تدريجياً، خصوصاً مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير في المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد للمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب، وتتكون خصوصاً بالمناطق الشرقية من الدولة مع احتمال سقوط أمطار.