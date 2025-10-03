«القلب الأخضر» تتوِّج عطاء كبار المواطنين في نسختها الرابعة

أكدت إحدى الفائزات بجائزة «القلب الأخضر» لهذا العام والمنتسبة لدائرة الخدمات الاجتماعية في مدينة كلباء، الوالدة مريم الزعابي، أن شعورها لا يوصف بفرحة الفوز بهذه الجائزة، خصوصاً عند نيل التقدير والتكريم بعد سنوات من العطاء، مشيدة بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة لكبار المواطنين، وحرصها الدائم على تشجيعهم للاستمرار في العطاء والمشاركة المجتمعية.

كما أعربت عن امتنانها لصديقاتها وأفراد أسرتها الذين كانوا لها فريقاً داعماً، وشجّعوها، وأسهموا في حصولها على الجائزة، التي تعكس مدى التقدير والاهتمام بكبار المواطنين، وتحفيزهم على مواصلة الإسهام في خدمة المجتمع.

من جانبها، قالت مديرة برنامج «الشارقة مراعية للسن»، أسماء الخضري، إن «جائزة القلب الأخضر، التي تم إطلاقها في عام 2022، إحدى مبادرات مكتب (الشارقة مراعية للسن)، وتهدف بشكل أساسي إلى تحفيز كبار المواطنين، وإبراز جهودهم، وتقدير إسهاماتهم في المجتمع».

وأوضحت أن الجائزة تنقسم إلى فئتين: فئة كبير السن المتقدم، وكبير السن النشط، وتشمل كل فئة أربعة مجالات، هي المجال الصحي والمهني والثقافي والاجتماعي، ويتم الترشيح للجائزة بشكل سنوي، ثم تُحدد أسماء الفائزين في كل مجال.

وتابعت: «كوننا في عام 2025 (عام المجتمع)، فقد ركزنا في النسخة الرابعة من الجائزة هذا العام على معايير الخدمة الاجتماعية، والاهتمام بالجانب الاجتماعي والتطوعي، والمبادرات التي ينفذها كبار المواطنين، بما يتماشى مع أهداف (عام المجتمع)».

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى كبار السن الـ14، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «عطاء يتجدد.. وقيادة لا تنتهي».

ويجمع الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين محلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف مناقشة أبرز التجارب والممارسات الداعمة لجودة حياة كبار السن، وتسليط الضوء على قصص نجاحهم الملهمة، بما يعزز مفهوم الشيخوخة الإيجابية، ويؤكد على مكانة كبار المواطنين في المجتمع.

من جانبها، أشارت مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خولة آل علي، إلى أن الملتقى الذي نظمته الدائرة تضمن جلسة حوارية، أضاءت على قصص النجاح بعد الـ60، إلى جانب جلسة أخرى بعنوان «الشيخوخة الإيجابية والرفاه».

كما شهد الملتقى تكريم الفائزين بجائزة القلب الأخضر، البالغ عددهم 18 من كبار المواطنين، إضافة إلى تكريم 30 جهة ومؤسسة محلية واتحادية حاصلة على لقب «المؤسسات الصديقة لكبار السن».