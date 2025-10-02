الإمارات تدين بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في ميشيغان

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق، جرّاء هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.