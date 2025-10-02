الإمارات تدين بشدة الهجوم الذي استهدف كنيساً في مانشستر

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف كنيساً يهودياً في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الآمنين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب المملكة المتحدة الصديق، جرّاء هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.