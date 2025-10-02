الإمارات تتضامن مع إثيوبيا وتعزّي في ضحايا حادث انهيار كنيسة

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة في ضحايا حادث انهيار كنيسة قيد الإنشاء في ولاية أمهرة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وللحكومة الإثيوبية وشعب إثيوبيا الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.