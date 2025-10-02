انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد أكتوبر الجاري تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة خاصة خلال النصف الثاني من الشهر، كما تتأثر الدولة بامتداد لمنخفضات جوية سطحية .

وتفصيلا قال إن شهر أكتوبر يعتبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خاصة خلال النصف الثاني انخفاضا ملحوظا مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وتكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجيا مع ظهور الشمس، ثم تعاود الإرتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51 % تقريبا، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

وأشار إلى تراجع منخفض الهند الموسمي تدريجياً خاصة مع نهاية هذا الشهر ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحيانا ، كما تتأثر الدولة ايضا بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب، خاصة المناطق الشرقية من الدولة مع احتمال سقوط أمطار.



إحصائيات مناخية

درجات الحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 28.7 و 30.8°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى بين و 35.0 و36.8 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 22.7 و 25.7°م.

أعلى درجة حرارة 46.3° م في مزيرعة سنة 2017.

أقل درجة حرارة على ركنة سنة 2020 والتي بلغت 6.4 °م.

الريـاح

متوسط سرعة الرياح 10 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 117.4 (كم/ س) في قرنين سنة 2012

أعلى هبه رياح 117.4 (كم/ س) في قرنين سنة 2012



الـرطـوبة

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 65 % إلى 85 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 % إلى 32 %

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2017 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 22 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 139.0 ملم في سنة 2016 على الشويب