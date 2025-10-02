«محمد بن راشد للمعرفة» تنظم برنامجاً «أممياً» لدعم التنمية المستدامة

نظّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، برنامجاً رفيع المستوى بعنوان «بناء المعرفة والمهارات والمؤشرات من أجل التنمية المستدامة»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت أخيراً في نيويورك.

وسلّط البرنامج - الذي حظي باهتمام واسع ونجاح لافت - الضوء على أحدث المستجدات في مجالات أدوات ومهارات ومؤشرات المعرفة، مؤكداً أهمية هذه العناصر في تسريع تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

حضر الحدث نخبة من كبار المسؤولين الأمميين والدبلوماسيين وصُنّاع السياسات وروّاد المعرفة وممثلي المؤسَّسات البارزة والشركاء الاستراتيجيين، والذين ناقشوا واقع المنطقة العربية الراهن وما تواجهه من تحديات وفرص في مجالات الاقتصاد والتغيّرات التكنولوجية والتحديات المناخية والزيادة في أعداد الشباب.

وافتتح أعمال الحدث المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد أبوشهاب، بحضور ومشاركة المدير التنفيذي للمؤسَّسة، جمال بن حويرب، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبدالله الدردري.

وأكّدوا في كلماتهم الافتتاحية دور المؤشِّرات والأطر المبتكرة وضرورة تطويرها لبناء المهارات والقدرات المستقبلية لما لها من دور في تحفيز التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الصدد.

وقال جمال بن حويرب: «هناك حاجة مُلحّة إلى تعاون إقليمي واسع لتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمؤسسات كي تستطيع منطقتنا العربية مواجهة التحديات المتزايدة في مجالات المعرفة، مستفيدة من الفرص غير المسبوقة للابتكار والنمو التي تتيحها الثورة التكنولوجية».

وأضاف بن حويرب: «أن نتائج مشاريعنا في المؤسسة مع شريكنا الاستراتيجي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى أن الاستثمار في مؤشرات ومعايير دقيقة للمعرفة، مثل (مؤشر المعرفة العالمي) و(تقارير استشراف المستقبل)، هو السبيل الأمثل لدعم الحكومات وصُنّاع القرار في صياغة استراتيجيات فاعلة لبناء اقتصادات قائمة على المعرفة، ويُعدّ نجاح مبادرة (أكاديمية مهارات المستقبل) خير مثال على ذلك، حيث تمكّن آلاف الشباب العرب من تطوير مهارات نوعية عبر آلاف البرامج التعليمية».

من جانبه، قال الدكتور عبدالله الدردري: «إن منطقتنا العربية بأمسّ الحاجة إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي لم يتبقَ سوى خمس سنوات على موعد إنجاز أهدافها، ونطلع إلى أن يسهم هذا اللقاء في توجيه سعينا المشترك لتحويل البيانات والمهارات والابتكار إلى حلول قابلة للتطبيق تبني مجتمعات أكثر شمولاً واستدامةً وقدرةً على الصمود».

من جهته، قال محمد أبوشهاب: «إن تجربة دولة الإمارات تُبرهن على أن الرهان على الإنسان والمهارات والمعرفة يُشكّل حجر الزاوية لتحقيق التقدم المستدام وإنجاز أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تلعب الشراكات العالمية القوية دوراً محورياً في هذا المسار، وهو ما يدفعنا - أسوة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة - إلى التعاون مع مختلف الدول، لردم الهوة المعرفية، وتعزيز قدرات الشباب، وابتكار سياسات تستند إلى قاعدة بيانات متينة، بما يسهم في تحويل التحديات الراهنة إلى فرص واعدة للأجيال المقبلة».

كما أعلنت المؤسَّسة تنظيم الدورة الـ10 من «قمة المعرفة»، يومَي 19 و20 نوفمبر المقبل، في دبي، تحت عنوان «أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة».

