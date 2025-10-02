جامعة الإمارات تستعرض دور البحث العلمي في خدمة المجتمع

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة الجلسة الخامسة ضمن سلسلة مبادرة «نقاشات أكاديمية»، تحت عنوان «تسريع الابتكار والبحث العلمي لتحقيق تأثير مجتمعي»، بحضور مدير الجامعة، الدكتور أحمد علي الرئيسي، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة.

وأكّد الرئيسي أن هذه المجالس الأكاديمية تعكس رؤية الجامعة الاستراتيجية في بناء قاعدة معرفية قوية، واستثمار طاقات الطلبة ليكونوا قادة مؤثرين في مجتمعهم إلى جانب دعم الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية في تطوير حلول مبتكرة عبر البحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات القطاعات المختلفة في الدولة، بما يسهم في مواجهة التحديات الوطنية.

وأشار إلى التزام الجامعة المستمر بتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتسريع دمج مفاهيم الابتكار، وريادة الأعمال في المنظومة التعليمية، بما يُرسّخ مكانتها مؤسسةً وطنيةً رائدةً تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وصياغة المستقبل ودعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وتناول المجلس الأكاديمي عدداً من المحاور، أبرزها: استعراض دور جامعة الإمارات الريادي في إعداد الطلبة والباحثين الشباب ليصبحوا قادة في المجتمع من خلال تنمية المهارات القيادية، إضافة إلى مسرّعات الابتكار وريادة الأعمال ودمجها في مختلف مراحل العملية التعليمية، لتؤكد دور الجامعة المحوري في الابتكار والبحث العلمي، وتُرسّخ مكانتها بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، إضافة إلى تعزيز دور الجامعة بالإسهام في تنفيذ مخرجات الأجندة الوطنية.

وتناول المشاركون خلال الجلسة مجموعة من القضايا الرئيسة التي تركز على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة والباحثين.

كما استعرض المشاركون النماذج المُلهِمة داخل الجامعة ومع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف قطاعات الصناعة والاقتصاد.