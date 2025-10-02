«إقامة دبي» تحتفي بـ «اليوم العالمي للمسنّين»

نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمسنّين، حيث اجتمع كبار المواطنين في أجواء اجتماعية مرحة تجسّد روح الانتماء وتقدير العطاء، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في جودة الحياة.

وشهدت الفعالية تنظيم ورشة توعوية لتلوين المقتنيات وإبراز إبداعات كبار المواطنين، إلى جانب مسابقات وأنشطة تفاعلية هدفت إلى خلق بيئة محفزة تُسهم في إسعاد المشاركين، وتعزيز تواصلهم مع المجتمع.

كما تم عقد ورشة توعوية لكبار المواطنين لتوعيتهم بمخاطر توظيف العمالة المخالفة، وكيفية التعامل مع المخالفين، تعزيزاً للأمن والأمان المجتمعي، وتم التركيز على مد جسور التواصل بين كبار المواطنين والشباب وتبادل الخبرات بينهم، بما يعكس الانسجام مع توجهات الدولة في تمكين مختلف الفئات المجتمعية، وإعلاء قيمة الإنسان كعنصر أساسي في التنمية.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل في إقامة دبي، العميد عبدالصمد حسين البلوشي، أن كبار المواطنين يمثّلون ركيزة أساسية في بناء المجتمع وقيمة إنسانية يعتز بها الجميع، وقال: «إن احتفالنا بيومهم العالمي يعكس حرص دبي على تقدير عطائهم وإبراز دورهم الفاعل في مسيرة التنمية، كما يجسد التزام إقامة دبي بنهج القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية، بما يعزز سمعة دولتنا كنموذج عالمي في رعاية الإنسان وجودة الحياة»، واختُتمت الفعالية بتأكيد المشاركين قيمة هذه المبادرة في إدخال البهجة إلى نفوسهم، وإتاحة مساحة للتعبير عن طاقاتهم وإبداعاتهم، في خطوة تعكس رسالة «إقامة دبي» القائمة على بناء مجتمع متماسك يربط الماضي بالحاضر، ويصنع المستقبل بروح من الوفاء والاحترام المتبادل.