«تدوير» تُطلق «المَزارع المستدامة» لتعزيز التخلص السليم من النفايات

أطلقت مجموعة تدوير حملة «المزارع المستدامة»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف رفع الوعي لدى المزارعين، وأصحاب الحظائر الحيوانية، حول أساليب التخلص السليم من النفايات، وتشجيع الممارسات المستدامة.

وتتضمن الحملة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، زيارات ميدانية تستهدف مناطق أبوظبي والعين والظفرة، يجريها فريق التوعية المجتمعية في مجموعة تدوير، لإرشاد المزارعين حول آلية التخلص الآمن من النفايات، وأهمية استخدام نقاط التجميع المخصصة، وتذكيرهم بخدمة التخلص من الحيوانات النافقة عبر تطبيق «تم»، وتشجيعهم على استخدامها، بما يضمن عمليات تخلص آمنة ومنظمة، مطابقة لمعايير الصحة العامة، واتباع ممارسات مسؤولة بيئياً.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، عبدالواحد جمعة فريش: «نؤمن أن ترسيخ الاستدامة يبدأ بالوعي المجتمعي، لذا ندعو المزارعين من خلال حملة المزارع المستدامة، إلى الاضطلاع بدور حيوي في المحافظة على بيئتهم عبر آليات التخلص المسؤول من النفايات، وتبني الممارسات الزراعية الآمنة، ونسعى من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والمجتمع الزراعي، إلى تأمين بيئة أكثر نظافة وصحة للجميع»، وفي إطار الحملة ستطلق «تدوير» سلسلة أفلام وثائقية قصيرة بأسلوب سينمائي، تسلّط الضوء على قصص واقعية لمزارعين في دولة الإمارات وممارساتهم المستدامة، ويقدم كل فيلم قصير أحد المزارعين كنموذج مُلهِم يُحتذى، كما يُوثّق دعم المجموعة للقطاع الزراعي وإسهامها في تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.

وينظم القائمون على الحملة، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الزراعية، جلسة توعوية بعنوان «الدائرة المستدامة»، تُعقد في السابع من أكتوبر الجاري، تضم ما بين 20 و30 مشاركاً، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، ودعم المشاركة المجتمعية في تعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي.

وتعكس حملة «المزارع المستدامة» التزام «تدوير» بمد جسور التواصل المجتمعي، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يُرسّخ دورها الرائد في إدارة النفايات، ودعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات.