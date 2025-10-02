«الذكاء الاصطناعي» يبحث دمج أحدث التقنيات لتحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي

بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتمع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، برئاسة سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، مستجدات «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027»، التي تهدف إلى جعل أبوظبي أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، إضافة إلى أبرز التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأحدث مستجدات المشاريع، والاستثمارات، والأبحاث المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في الإمارة.

وأشاد سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ببرامج تأهيل وتدريب موظفي حكومة أبوظبي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبرامج المجتمعية التي تعمل على رفع وعي المجتمع باستخداماتها ليكونوا جزءاً من مسيرة التحول الرقمي التي تهدف لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي عاصمة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما ينسجم مع أولويات دولة الإمارات في ترسيخ دورها الاقتصادي في القطاعات المستقبلية.

وأكد سموّه أن المجلس يواصل جهوده في دعم قطاعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدِّمة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي، بما يُكمل استراتيجية أبوظبي الهادفة إلى جعلها مركزاً جاذباً للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في هذا القطاع، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين العالميين عبر الاستثمار في أحدث التقنيات وتوظيفها لتحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز جودة الحياة لمجتمعنا، انسجاماً مع الرؤية الوطنية التي تضع الابتكار والمعرفة في صميم مسيرتنا نحو المستقبل.

وبحث المجلس سبل دمج أحدث التقنيات لتحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة، وناقش الاتجاهات العالمية والفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى توجهات الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، ورؤية المجلس المستقبلية، ودوره في جذب شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، واستقطاب المواهب الرائدة، وزيادة تنافسية الإمارة عالمياً.

كما اطلع المجلس على أهم المشاريع والمبادرات التي تنفذها الجهات والشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، ومن أبرزها تلك التي تقوم بها كل من: «القابضة» (ADQ)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة التمكين الحكومي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

ومنذ تأسيسه في يناير 2024، يتولى مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة اقتراح السياسات الهادفة التي توفر بيئة محفزة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية، لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي.

