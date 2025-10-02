إطلاق مشروع الممر الجمركي الآمن لقطار الاتحاد بين ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، توقيع اتفاقية بين قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وجمارك أبوظبي، وجمارك الفجيرة، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومرافئ الفجيرة، وشركة نواتوم للخدمات اللوجستية، لإطلاق مشروع الممر الجمركي الآمن لقطار الاتحاد بين ميناء خليفة في أبوظبي ومرافئ الفجيرة.

وجاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «غلوبال ريل 2025»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سلامة وتكامل عمليات النقل بالسكك الحديدية في جميع أرجاء دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بالشراكة وبالمشروع الذي يجسّد خطوة محورية نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والعمليات التجارية في دولة الإمارات.

وأكد سموه أن مشروع الممر الجمركي سيعزز المكانة الراسخة لدولة الإمارات في تسهيل حركة التجارة، ونمو الاستثمار في المنطقة، عبر الخدمات التي تقدمها شبكة السكك الحديدية الوطنية، مع الارتقاء بكفاءة العمليات التجارية، ومستويات السلامة، وذلك بما ينسجم مع أهمية الشبكة الوطنية في تحقيق النمو الاقتصادي، والحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويهدف المشروع إلى تعزيز انسيابية حركة البضائع بشكل آمن وفعال ومستدام من خلال توفير ممر آمن يربط ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة والمناطق الحرة المجاورة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتوفير خدمات لوجستية عالية المستوى من محطة الانطلاق إلى محطة الوصول.

وسيقدم الممر الآمن مزايا متعددة لمستخدمي شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، تشمل انسيابية نقل البضائع بين ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة والمناطق الحرة المجاورة، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وتسهيل الدخول والخروج من الموانئ عبر تنسيق إجراءات الاستعلام المبكر، إضافة إلى استكمال الإجراءات الجمركية في الموقعين.

كما يوفر الممر الآمن ميزة تنافسية للبضائع المنقولة على متن قطارات الاتحاد من خلال أولوية في التخليص ضمن الأنظمة الجمركية، وسيُطبق الممر على الواردات إلى المناطق الحرة، وشحنات الترانزيت، والصادرات، والنقل المحلي للبضائع بين إمارة الفجيرة وإمارة أبوظبي، وستبدأ خدمات الممر الآمن التجريبية في الربع الأخير من عام 2025، مع العمل على تقنين التعاون بين الجهات المعنية والمتعاملين لتفعيل الخدمات والمزايا المقدمة لعملاء قطارات الاتحاد، إلى جانب رصد مؤشرات الأداء لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجودة، ويتطلع جميع الشركاء في هذا المشروع إلى تطوير الممرات الجمركية الآمنة للسكك الحديدية، وتوسيع نطاقها لتشمل محطات القطار الأخرى، والعمل على ابتكار مزايا تنافسية وخدمات جديدة مدعومة بأحدث التقنيات، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في تطبيق إجراءات جمركية رائدة، وتعزيز السلامة والأمن في منظومة النقل وقطاع الطرق، ودعم أجندة الاستدامة الوطنية، كما يطمح الشركاء إلى توفير ممر جمركي آمن للسكك الحديدية بمعايير عالمية، يدعم الممرات الدولية، ويعزز دور دولة الإمارات كمحور رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، مراسم الإعلان عن تأسيس شركة مشتركة بين قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وشركة «كيوليس»، الرائدة عالمياً في مجال خدمات نقل الركاب، لتقديم خدماتها لنقل الركاب بالسكك الحديدية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (غلوبال ريل 2025)، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتعدّ الشراكة محطة مهمة في مسيرة قطارات الاتحاد الرامية إلى توفير خدمات سكك حديدية تنافسية، وبمستويات عالمية، تقوم من خلالها بإعادة تعريف مفهوم التنقل في مختلف أنحاء الدولة، وبموجبها ستتم الاستفادة من الخبرة العالمية الواسعة لشركة «كيوليس» في أكثر من 13 دولة، والبنية التحتية لشبكة السكك الحديدية الوطنية التي طورتها قطارات الاتحاد، لتسهم الشراكة في إرساء معايير عالمية جديدة لنقل الركاب.

وتأتي الشراكة بينما تستعد قطارات الاتحاد لإطلاق قطار الركاب في عام 2026، الذي سيجسد إنجازاً تاريخياً وعلامة فارقة في رؤية الشركة لتعزيز منظومة النقل في الدولة، عبر توفير وسيلة نقل عصرية وفعالة تضمن راحة الركاب، وتعكس الشراكة التزام قطارات الاتحاد بمهمتها لتقديم خدمات نقل للركاب بالسكك الحديدية عالمية المستوى، من شأنها إعادة صياغة تجربة التنقل للأفراد في مختلف أنحاء الدولة.

وستسهم الشركة المشتركة في تعزيز جاهزية خدمات نقل الركاب، بما في ذلك العمليات التشغيلية، والصيانة، وخدمة العملاء، وإدارة المحطات، وتدريب الموظفين، ومن خلال دمج الخبرات بين الطرفين، سيضمن المشروع المشترك تحولاً سلساً من مراحل التطوير إلى عمليات التشغيل اليومية، وقالت نائب الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد لخدمات الركاب، المهندسة عزة السويدي: «تقف دولة الإمارات على أعتاب مستقبل جديد وأكثر تقدماً، ونفخر في قطارات الاتحاد بأننا جزء من هذا التحول الريادي الذي يشهده وطننا، وذلك بفضل دعم وتوجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، ويعد المشروع المشترك خطوة جديدة وطموحة في مسيرة خدمات نقل الركاب في الدولة، تعاونّا من خلالها مع شريك يلبي ويواكب تطلعاتنا وطموحاتنا، ويعزز من جاهزيتنا التشغيلية بمستويات عالية من الكفاءة، إذ تتمتع (كيوليس) بخبرة واسعة في تشغيل شبكات السكك الحديدية المعقدة بأمان وكفاءة، مع التركيز على تلبية تطلعات الركاب باعتبارهم أولوية رئيسة، كما أن نجاحها في الأسواق المحلية وفي العالم جعلها خياراً مثالياً لهذه الشراكة الاستراتيجية، فنحن لا نبني سككاً حديدية فقط، بل نسهم في صياغة مستقبل النقل في وطننا، وتأتي الشراكة تمهيداً لإطلاق المشروع الوطني الطموح قطار الركاب في عام 2026، الذي نتطلع بموجبه إلى توفير خدمات سكك حديدية مريحة وسلسة، تُحدث تحولاً نوعياً في تجارب السفر، وترتقي بجودة حياة الأفراد في وطننا الإمارات».

وستركز الشركة المشتركة على مجالات رئيسة عدة، تشمل تطبيق أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لضمان سلاسة العمليات التشغيلية للسكك الحديدية، وإعطاء الأولوية لراحة ورفاهية الركاب عبر توفير خدمات ومرافق حديثة، وتعزيز حلول النقل الصديقة للبيئة التي تتوافق مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستسهم في دعم وتعزيز الأسس التي أرستها قطارات الاتحاد بما يضمن تكاملاً سلساً ومساراً مستداماً نحو نجاح طويل الأمد.

