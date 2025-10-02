رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة إيجاد مسار واضح للسلام الشامل بالمنطقة

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السوداني، أمس، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تنميتهما، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، ويحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بقصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي، رئيس الوزراء العراقي، الذي قام بزيارة عمل إلى الدولة.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشدَدين في هذا السياق على ضرورة إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والدائم، ودفع المبادرات والمساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدين أهمية البناء على الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الأخوية الإماراتية - العراقية، وحرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الأخوي، والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة البلدين، وبما يرسخ أسباب الاستقرار والأمن الإقليميين، مشددين على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، وسفير الدولة لدى العراق، عبدالله مطر المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى الدولة، في وقت سابق أمس، حيث كان في مقدمة مستقبليه بمطار الرئاسة في أبوظبي، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

