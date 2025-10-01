"الوطني للأرصاد" : لا يوجد تأثير للمنخفض الجوي على الدولة حتى الآن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب، إذ أشار إلى وجود منخفض جوي على شمال بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.

وتوقع المركز حسب ما تشير إليه النماذج العددية، إلى تعمقه خلال 24 ساعة القادمة إلى منخفض مداري وتحركه باتجاه غرب – جنوب غرب إلى وسط بحر العرب.

وبشأن تأثيره على الدولة ، أكد المركز أنه حتى الآن لا يوجد تأثير، علماً أنه تزداد دقة المعلومات عن شدة الحالة المدارية ومسارها بعد تكونها.

في سياق آخر ذكر تقرير للمركز عن أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، أنه سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان، فيما يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي الأحد المقبل.