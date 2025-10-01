6 إشارات تحذيرية للوقاية من المكالمات الاحتيالية والتزييف العميق

حذّرت دائرة التمكين الحكومي من عمليات التصيد الاحتيالي عبر الهندسة الاجتماعية، واستخدام المخترقين الذكاء الاصطناعي وأسلوب الاستعجال والتظاهر بأنهم أشخاص رسميون يتمتعون بسلطة ما لنيل ثقة ضحاياهم، مشيرة إلى أن اكتشاف الإشارات التحذيرية قد يمنع الشخص من تسليم معلوماته الشخصية والوقوع ضحية عمليات الاحتيال الإلكترونية، وحدّدت ست إشارات تحذيرية للوقاية من الخروق السيبرانية وعمليات التزييف العميق، بينها ثلاثة إرشادات للمساعدة في كشف المكالمات الاحتيالية وتجنبها، ومثلها للحماية من عمليات التزييف العميق، مشيرة إلى سهولة تذكر هذه العلامات التحذيرية دوماً، ما يزيد من عملية حماية الأفراد وجعلهم دائماً الحلقة الأقوى في منظومة الأمن السيبراني.

وتفصيلاً، أكدت دائرة التمكين الحكومي، أن تجنب عمليات الاحتيال الإلكترونية وتعزيز أمان الحسابات الشخصية يتطلب التفكير قبل التصرف، واتخاذ إجراءات دفاعية قوية وحازمة عبر تفعيل المصادقة متعددة العوامل، واستخدام كلمات مرور قوية وتحديثها بانتظام، وتحديث برامج الكمبيوتر وبرامج مكافحة الفيروسات بشكل مستمر بما في ذلك متصفح الويب المستخدم، وعدم الضغط على الروابط والنوافذ المنبثقة غير الموثوقة، إضافة إلى الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الاحتيالية.

وشددت الدائرة، في منشورات توعية عبر حسابها على موقع «إكس»، على أهمية إدراك مخاطر المكالمات الاحتيالية، حيث يستخدم المخترقون الذكاء الاصطناعي لنيل ثقة الأفراد، إلا أن اكتشاف الإشارات التحذيرية قد يمنع من تسليم المعلومات الشخصية والوقوع ضحية للخروق.

وحدّدت ثلاثة إرشادات للمساعدة في كشف المكالمات الاحتيالية وتجنبها، شملت: المكالمات غير المتوقعة، التي قد تكون محاولات احتيالية، ما يتطلب حذر المستخدم من هذه المكالمات، وفي حال الشكّ بالمكالمة يُنصح بإغلاق الهاتف والبحث عن الرقم الحقيقي، ثم الاتصال به مرة أخرى للتحقق من المكالمة.

وأشارت الدائرة إلى أن النصيحة الثانية هي تكتيكات الاستعجال والخوف، حيث تعتمد هذه الهجمات الإلكترونية على أسلوب الاستعجال والتخويف لدفع المتلقي إلى اتخاذ قرارات متسرعة.

وحثت الجمهور في حال تلقي إحدى هذه المكالمات على الالتزام بالهدوء وعدم تقديم أي معلومات شخصية، لافتة إلى أن النصيحة الثالثة خاصة بعدم الاستجابة لطلبات المعلومات الشخصية عبر الهاتف، موضحة أن طلب تأكيد رقم الضمان الاجتماعي أو تفاصيل الحساب المصرفي أو الحصول على بيانات تعريفية إضافية يُعدّ مؤشراً قوياً على الاحتيال، وبالتالي لا ينبغي مشاركة أي معلومات سريّة عبر المكالمات الهاتفية.

وشرحت الدائرة أن التزييف العميق عبارة عن فيديوهات أو أصوات مزيفة، تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، حيث يستغل المهاجمون السيبرانيون تقنية التزييف العميق لخداع الموظفين وتقليد الأصوات ونشر معلومات كاذبة، وانتحال هوية شخصيات مهمة، مشيرة إلى وجود ثلاثة إرشادات للحماية من عمليات التزييف العميق، تتضمن الانتباه لحركة تزامن الشفاه وحركة العين والتعابير المبهمة، وعدم الاستجابة للمتطلبات والتحقق من المصدر، إضافة إلى الاطلاع الدائم على التقنيات والتهديدات، وفي حالة الشعور بشيء مريب التأكد من المحتوى، حيث يعتمد التزييف العميق على كسب ثقة الضحية، ما يتطلب الحذر دائماً.

وذكرت الدائرة أن مستخدمين كثيرين يرفعون صورهم الشخصية، لتحريرها وتحويلها إلى رسوم كرتونية، أو رموز رقمية، مع تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بداعي التسلية، من دون إدراك أنهم يشاركون معلومات بيومترية حساسة، يمكن استغلالها في أنشطة مشبوهة أو عمليات احتيال.

وبيّنت الدائرة مخاطر الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور الشخصية، مشيرة إلى أنه «بلقطة واحدة، يعلم المستخدم الذكاء الاصطناعي كل ملامح وتفاصيل الوجه»، ومن ثم يمكن استخدام الصورة الأصلية في إنشاء حساب وهمي، أو تنفيذ عملية احتيال، أو إنشاء فيديو مزيف باستخدام تقنية التزييف العميق.

ونبهت إلى أن مشاركة الصور الشخصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعني مشاركة الهوية البيومترية للشخص، داعية إلى حماية أنفسنا وخصوصيتنا، عبر اتباع ثلاث وسائل أمان، تشمل: حذف التطبيقات غير الضرورية، والصور التي تم تحميلها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقليل صلاحية التطبيقات، ومنع الوصول إلى البيانات بشكل كامل، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد العائلة والأقارب وبيان المخاطر المحتملة.

