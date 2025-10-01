ذياب بن محمد: الإمارات منصة دولية موثوقة للحوار والتعاون في قطاع النقل العالمي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «غلوبال ريل 2025».

يقام «غلوبال ريل 2025» تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، ويعد الحدث الأبرز لقطاع النقل في المنطقة، وتستضيفه شركة قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «دي إم جي إيفينتس»، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وشهد سموه الجلسة الافتتاحية التي تحدث خلالها كل من وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، الفريق المهندس كامل الوزير، ورئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، محمد علي الشرفاء، ووزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير المواصلات والاتصالات في البحرين، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور نضال القطامين، ووزير النقل في جمهورية العراق، رزاق محيبس السعداوي، وعدد من كبار الشخصيات من رواد قادة قطاع النقل والممثلين الوزاريين من مختلف دول العالم.

وشهد سموه الإعلان عن الشركة المشتركة بين قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وشركة «كيوليس» الرائدة عالمياً في مجال خدمات نقل الركاب، لتقديم خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية في الدولة والتي سيتم تشغيلها في العام 2026، كما شهد سموه مراسم إطلاق مشروع تفعيل الممر الجمركي الآمن لقطار الاتحاد بين ميناء خليفة في أبوظبي ومرافئ الفجيرة، بهدف تعزيز عمليات النقل بالقطارات، ومراسم توقيع مذكرات تفاهم بين قطارات الاتحاد، وشركة «ميرميك» الإيطالية بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال أنظمة الإشارات والتقنيات الخاصة بالسكك الحديدية، ومذكرة تفاهم بين قطارات الاتحاد ووزارة السكك الحديدية في جمهورية تركمانستان، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعارف في السكك الحديدية، ومذكرة تفاهم بين قطارات الاتحاد، وشركة «رايتس المحدودة» لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مجال الأعمال.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «يأتي الحدث العالمي (غلوبال ريل 2025) بما ينسجم مع المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمنصة دولية موثوقة للحوار والتعاون العالمي في قطاع النقل العالمي، تتيح الفرصة لصناع القرار وقادة القطاع من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات، والمعارف، وتعزيز الشراكات، واستكشاف الحلول المبتكرة للنهوض بمستقبل النقل والبنية التحتية، مع التركيز على الابتكار باعتباره توجهاً عالمياً ووطنياً، وركيزة أساسية لنجاح مختلف القطاعات بما فيها قطاع السكك الحديدية، تواصل من خلاله دولة الإمارات بناء جسور التواصل والابتكار بين مختلف دول العالم».

وأشاد سموه بالتقدم المستمر الذي تحرزه دولة الإمارات من خلال مشاريع البنى التحتية، بما فيها شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي تعد ممكناً رئيساً لمنظومة النقل المتكاملة في الدولة. وأشار سموه إلى أن هذه الإنجازات تعزز القدرة التنافسية للدولة، وتساعد في تشكيل مستقبل يكون فيه النقل أكثر أماناً وذكاءً ومراعاةً للاعتبارات البيئية، بالإضافة إلى زيادة مستوى الترابط العالمي.

من جانبه، قال سهيل بن محمد المزروعي، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «غلوبال ريل 2025»: «إن دولة الإمارات، بفضل رؤى قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً كبيرة في بناء بنية تحتية متطورة للنقل، تمثل نموذجاً رائداً على المستويين الوطني والإقليمي، وهو ما انعكس من خلال النجاح الذي حققته شبكة السكك الحديدية الوطنية، والتي تمتد على مسافة 900 كيلومتر لتربط مختلف مناطق ومدن الدولة، ويجري من خلالها تشغيل قطار البضائع منذ فبراير 2023، وتستعد لتشغيل قطار الركاب في العام المقبل 2026، لتصل طاقتها الاستيعابية بحلول العام 2030 إلى 60 مليون طن من البضائع و36 مليون راكب سنوياً، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل الوطني».

ويشارك في نسخة عام 2025 أكثر من 200 متحدث دولي، وأكثر من 60 رئيساً تنفيذياً من شركات وجهات رائدة في قطاع النقل من دول مختلفة، وأكثر من 24 وزيراً ووفداً من دول مختلفة تشمل: دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، والأردن، ومصر، والعراق، وفرنسا، وجمهورية أوغندا، وكينيا، وأوزبكستان، وكوريا، وجمهورية تركمانستان، وجمهورية أرمينيا، والبرازيل، وجمهورية صربيا، وتركيا، وغيرها من الدول، كما يتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 20 ألف مشارك على مدار ثلاثة أيام حافلة بالحوارات الاستراتيجية، واستعراض المشاريع، وتبادل المعرفة.

ويستضيف المعرض ما يزيد على 200 جهة في أربع قاعات، وتمثل الجهات 14 قطاعاً مختلفاً، بدءاً من البنية التحتية والمركبات المتحركة، وصولاً إلى الابتكار الرقمي، والتمويل، والتنقل الذكي، كما يستضيف أكثر من 70 شركة تعرض أعمالها للمرة الأولى في الحدث العالمي، وما يزيد على 11 مشغلاً وطنياً للسكك الحديدية.