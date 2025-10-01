شرطة دبي تستقطب «الهاكرز الأخلاقيين» بـ «التقاط العَلم»

أعلنت شرطة دبي عن إطلاق تحدٍّ تقني عبارة عن مسابقة تحمل اسم «التقاط العَلم»، يهدف إلى إلهام المهتمين بعالم الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وصقل مهاراتهم في حل المشكلات والبرمجة والاختراق الأخلاقي، في خطوة نوعية لتعزيز قدرات الشباب في مجال الأمن السيبراني، واستقطاب مَن يمكن وصفهم بـ«الهاكرز الأخلاقيين».

وأكدت أن المسابقة تمثّل فرصة للمشاركين من مختلف أنحاء الدولة ليكونوا في دائرة الضوء أمام شركات التكنولوجيا والأمن السيبراني، إضافة إلى إمكانية انضمام الهاكرز الفائزين إلى قوة الشرطة نفسها، وفق الشروط واللوائح المعمول بها.

وقال مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، المقدم الدكتور سعيد بن عابد، خلال مؤتمر صحافي عُقد في نادي ضباط الشرطة، أمس، إن المسابقة ستُقام على ثلاثة مستويات، تشمل طلبة المدارس، وطلاب الجامعات، والمحترفين في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف أن شرطة دبي، من خلال هذه المبادرة، تؤكد أنها لا تسعى فقط لاكتشاف المواهب الشابة واستقطابها، بل تعمل كذلك على بناء جيل واعٍ، يمتلك المهارات اللازمة لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، ما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني للإمارة والدولة بشكل عام.

بدوره، ذكر مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإنابة، الرائد مهندس خليل حسن الحوسني، أن المتسابقين سيخوضون تحديات عملية تتعلق بحل المشكلات، وكتابة الأكواد، واختبار أنظمة المواقع الإلكترونية والشبكات والبرامج. ومن ينجز المهام في أسرع وقت ويصل إلى العلم مبكراً، سيحصل على النقاط، والفائز سيكون صاحب أعلى رصيد منها.

وأضاف أن التسجيل في المسابقة سيبدأ اليوم، وصولاً إلى المرحلة النهائية من التحدي يومَي 25 و26 أكتوبر الجاري، في نادي ضباط شرطة دبي، بعد تصفيات أولية تُجرى عبر الإنترنت.

من جهته، أشار رئيس قسم التنبؤ وتحليل الجرائم الإلكترونية، النقيب سعيد عادل السويدي، إلى رصد جوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 213 ألف درهم، موزعة بواقع 40 ألف درهم للفائزين الثلاثة الأوائل من طلبة المدارس، و78 ألف درهم لمثلهم من طلاب الجامعات، و95 ألف درهم للفائزين من الهاكرز المحترفين.

وتابع أن التحدي يأتي ضمن مشاركة شرطة دبي في فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والشركات حول مخاطر الجرائم الإلكترونية، وتمكينهم من حماية بياناتهم من محاولات الاحتيال.

وكشف عن مسابقة أخرى تطلقها شرطة دبي ضمن الفعاليات على منصتها الخاصة بالجرائم الإلكترونية، حيث يتعين على المشاركين الإجابة عن ثلاثة أسئلة في مجال الأمن السيبراني، ليحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية في ختام شهر أكتوبر.

إلى ذلك، قال نائب مدير مركز حماية، الرائد الدكتور راشد البلوشي، إن «التزام شرطة دبي تجاه المجتمع لا يقتصر على حماية الأمن الميداني فقط، بل يمتد إلى الفضاء الرقمي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، انطلاقاً من رؤيتنا بأن نكون نموذجاً عالمياً في توفير الأمن والسلامة»، لافتاً إلى أن المركز سيركز على توعية طلبة المدارس بمخاطر عدة متعلقة بسلامتهم الجسدية والنفسية، مثل التنمر الإلكتروني الذي يمكن أن يتعرضوا له عبر الألعاب، وكذلك جرائم التصيد الذي يمكن أن تأتي في صورة رابط مشبوه، يروج لقبول بإحدى الجامعات أو جائزة ما.

وأضاف أن من بين البرامج المهمة التي تستهدف طلبة المدارس والجامعات كذلك في إطار التوعية بالأمن السيبراني، برنامج يتناول السلامة المرورية، ويركز على عدم التأثر بنمط قيادة وسائل بعينها، مثل الدراجات والاسكوتر في ألعاب إلكترونية تشجع على القيادة المتهورة والعدوانية.

