شرطة الشارقة تكرّم سائق أجرة لأمانته

كرّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة سائق أجرة، يدعى جوزيف بينسون، لأمانته، بعد أن سلم هاتفاً متحركاً فقدته إحدى السيدات أثناء توجهها لحضور المؤتمر العالمي «نحن الاحتواء 2025» بالإمارة، وكانت السيدة قد غادرت مركبة الأجرة تاركة هاتفها بالخطأ، ليكتشف السائق الأمر بعد مغادرتها ويسارع على الفور بتسليم الهاتف إلى مكتب شرطة الشارقة في موقع المؤتمر، ما مكن الشرطة من إعادة الهاتف إلى صاحبته في وقت قياسي، وإدخال الطمأنينة إلى نفسها.

وأشادت شرطة الشارقة بموقف السائق النبيل، مؤكدةً أن تصرفه يعكس أسمى معاني الأمانة، ويجسد مفهوم المسؤولية المجتمعية المشتركة في صون ممتلكات الأفراد وحماية حقوقهم، مشيرةً إلى أن مثل هذه المواقف تمثل قدوة إيجابية تعزز من ثقافة الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع.

وأعرب المكرَّم عن شكره وتقديره للتكريم، مثمناً دور شرطة الشارقة وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الإيجابي الفعال لتعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة للمجتمع.