الإمارات تستعرض تجربتها في أكبر حدث للذكاء الاصطناعي بكندا

شاركت حكومة دولة الإمارات ضيف شرف في فعاليات مؤتمر «ALL IN 2025»، أكبر حدث للذكاء الاصطناعي في كندا، الذي استضافته مدينة مونتريال، بمشاركة أكثر من 6000 خبير وباحث ومسؤول، وما يزيد على 200 متحدث دولي يُمثّلون القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية حول العالم.

ويؤكد اختيار دولة الإمارات ضيف شرف للمنتدى العالمي الأكبر من نوعه في كندا، موقعها الريادي العالمي في مجالات تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الشاملة للتحديات بالاستعانة بتكنولوجيا المستقبل، ويعكس مستوى العلاقات الإيجابية المتميّزة بين الإمارات وكندا على مدى 50 عاماً.

وهدفت مشاركة الدولة في المؤتمر إلى عرض التجارب الإماراتية المتميّزة في تطوير العمل والخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وبحث توسيع وتعزيز التعاون مع كندا والدول المشاركة في المؤتمر، في مجالات البحث والتطوير والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في ظل استثمارات إماراتية مباشرة في كندا بلغت 8.8 مليارات دولار عام 2024.

وترأس وفد الدولة إلى المؤتمر رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، وضم عدداً من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، من بينهم ممثلون عن مجلس الأعمال الكندي - الإماراتي.

وأكّد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء أن اختيار دولة الإمارات ضيف شرف، في أكبر مؤتمر متخصص بالذكاء الاصطناعي بكندا، يؤكد الدور العالمي المتنامي للدولة في ابتكار وتطوير حلول وخدمات ونماذج عمل مستقبلية قائمة على الذكاء الاصطناعي، ويترجم نجاح الحكومة في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع المحوري الذي يرسم ملامح مستقبل المجتمعات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت، خلال سنوات قليلة، في تطوير نموذج استثنائي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات العمل والحياة، مؤكداً أن مشاركة حكومة دولة الإمارات في المنتدى تُمثّل منصة للتعريف بإنجازات الدولة في هذا المجال، ومشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات، وبناء علاقات شراكة مع روّاد الذكاء الاصطناعي حول العالم، بما يسهم في دعم التعاون الدولي وتوسيع آفاقه المستقبلية.

من جهته، أكّد وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي الوزير المسؤول عن الوكالة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية لجنوب أونتاريو، إيفان سولومون، أن كندا ودولة الإمارات تتشاركان الرؤى والتوجهات ذاتها لصناعة مستقبل ممكّن بالذكاء الاصطناعي المسؤول.

وقال إن اختيار دولة الإمارات ضيف شرف في مؤتمر «ALL IN»، يعكس الحرص على تعزيز التعاون العالمي المتنامي في مجال الذكاء الاصطناعي، ويُجسّد الطموح المشترك بين كندا والإمارات في ضمان تطوير وتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع فتح آفاق واسعة للابتكار، وتنمية المواهب، وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، قال المهندس محمد بن طليعة، إن وفد الدولة استعرض عبر منصة المؤتمر أبرز الإنجازات والتجارب وقصص النجاح التي حققتها الإمارات في مجالات تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في تعزيز جودة الخدمات والتسهيل على المتعاملين في كل مجالات العمل والحياة في الدولة، وإرساء نماذج عمل مستقبلية تتميّز بالمرونة والجاهزية والكفاءة وسرعة الإنجاز.

واستعرض بن طليعة، ضمن أعمال المؤتمر، أبرز المجالات التي وظفت فيها الدولة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز جاهزية الأفراد والكوادر والقطاعات للمستقبل، وتطرق إلى مبادرات الدولة في تمكين الموظفين الحكوميين من خلال أدوات رقمية متطورة وبرامج تدريبية حديثة، بما يُعزّز قدراتهم على مواكبة التحولات الرقمية العالمية.

واستعرض الوفد تجارب مبتكرة طورتها دولة الإمارات، شملت الهوية الرقمية التي تتيح الوصول الموحد إلى خدمات الجهات الحكومية والخاصة عبر الهواتف الذكية، والبوابة الذكية للمسافرين التي وفرها مطار دبي الدولي من خلال خدمة «السجادة الحمراء» الأولى من نوعها عالمياً، والتي تتيح عبور بوابات الجوازات خلال 14 ثانية فقط عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف البيومتري.