رئيس الدولة يستقبل وزيرة الشؤون الداخلية في أرمينيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمجلس قصر البحر في أبوظبي، وزيرة الشؤون الداخلية في جمهورية أرمينيا، أربينه سركيسيان.

ونقلت إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات رئيس أرمينيا، فاهاجن خاتشاتوريان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء، وأن تشهد العلاقات الإماراتية - الأرمينية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم رؤاهما نحو تحقيق التنمية والازدهار، فيما حمّلها سموه تحياته إلى رئيس أرمينيا، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين، وفرص تطوير تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.