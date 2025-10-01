«ملتقى الإسكان الذكي 2025» ينطلق في دبي أكتوبر الجاري

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «GFS Developments» لإطلاق فعاليات ملتقى الإسكان الذكي 2025، المقرر عقده في أكتوبر الجاري بدبي، تحت شعار «حلول مبتكرة لإسكان ذكي ومستدام»، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير منظومة الإسكان المستدام.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ظلال خليفة الفلاسي، والمدير التنفيذي لشركة GFS Developments في دبي، إرفان وحيد، حيث أكد الطرفان التزامهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تقديم قيمة مضافة للملتقى، والإسهام في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب العالمية في مجال الإسكان.

ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للفعاليات الوطنية الرائدة، ويعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تبني الحلول الذكية والمستدامة في مجال الإسكان.