مكتوم بن محمد: الإمارات مستمرة في تعزيز بيئتها الاستثمارية كمركز عالمي رئيس للخدمات المالية

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روبين هود ماركتس العالمية فلاديمير تينيف.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "استقبلت اليوم فلاديمير تينيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روبين هود ماركتس العالمية، المتخصصة في مجال الخدمات المالية، وناقشنا فرص التعاون المشتركة وسبل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، وجهود دبي لترسيخ مكانتها ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول 2033."

وتابع سموه: "الإمارات مستمرة في تعزيز بيئتها الاستثمارية كمركز عالمي رئيس للخدمات المالية، ودبي تشكل وجهةً مفضلة لشركات الابتكار والتكنولوجيا المالية العالمية، وطموحنا أن نبقى في طليعة المراكز الرائدة عالمياً دائماً".