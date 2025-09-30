بتوجيهات حاكم الشارقة.. اعتماد 1500 قطعة أرض لمواطني الشارقة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي للإمارة، اليوم، 1500 منحة أرض سكنية واستثمارية لمواطني الشارقة.

وقال مدير دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة علي سلطان بن بطي المهيري لبرنامج «الخط المباشر»: «تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة..»تنفيذي الشارقة «يعتمد الدفعة الثانية من منح الأراضي السكنية والاستثمارية لمواطني الإمارة لعام 2025، والتي تشمل 1500 أرض حكومية موزعة على 550 أرضاً سكنية، و950 أرضاً استثمارية في جميع مناطق الإمارة».