«إرادة» يطلق هويته المؤسسية الجديدة

أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي إطلاق هويته المؤسسية والمرئية الجديدة، وذلك في إطار تحديث شامل يواكب تطلعاته المستقبلية، ويُجسّد التزام المركز بدعم تحقيق غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، بما فيها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، وذلك في خطوة نوعية تعكس التزامه المستمر في تقديم خدمات علاجية وتأهيلية شاملة.

ويأتي إطلاق الهوية الجديدة بطابع يعكس رؤية المركز ورسالة عمله في دعم وتمكين أصحاب الإرادة خلال رحلة التعافي، ويساند التلاحم المجتمعي وفق القيم الإنسانية والإماراتية المشتركة، ويؤكد التزامه المؤسسي بالتميّز وفق أفضل الممارسات العالمية.

رؤية واضحة نحو المستقبل

وقال رئيس مجلس إدارة مركز «إرادة»، محمد عبدالله فلكناز: «إن إطلاق الهوية الجديدة ليس مجرد تغيير بصري، بل انطلاقة جديدة تُترجم التزامنا برؤية واضحة نحو مستقبل يُعزّز من جودة الحياة ويمنح الأمل، وسيركز مركز إرادة للعلاج والتأهيل في المرحلة المقبلة على تطوير شراكاتنا، وتوسيع نطاق خدماتنا لتكون أكثر شمولاً وتأثيراً، حيث إننا نطمح لنكون مرجعاً إقليمياً في مجال علاج الإدمان، ومصدر إلهام للمرضى وأسرهم للأمل بالتعافي نحو حياة أفضل»، وتُشكّل الهوية المؤسسية الجديدة للمركز وسيلة تواصل وتفاعل تشرك الجميع في دعم رحلة التعافي لأصحاب الإرادة وتدمج المجتمع في تعزيز الأمل لديهم بمستقبل أفضل، حيث يعكس التجديد البصري القيم الأساسية للمركز، التي تشمل العناية، والخصوصية، والتسامح، ويُجسّد التصميم الجديد لشعار المركز التطور المستمر نحو التفاؤل والإشراق، فضلاً عن التزام المركز برسالته الإنسانية والاستراتيجية، لتقديم نموذج علاجي يُمكّن أصحاب الإرادة ويوفر الحلول الدامجة بأسلوب شامل ومتكامل.

الحماية والرعاية

وترتكز الهوية الجديدة للمركز على مفاهيم الاستدامة، لتكون أساساً متيناً يمكن البناء عليه في تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية، وجذب المزيد من المستفيدين إلى برامج التعافي، بما يُعزّز الحماية والرعاية وتكافؤ الفرص لفئات المجتمع كافة، بما فيها الأكثر عرضة للضرر، وبما يتماشى مع المعايير العالمية في الصحة النفسية والعلاج من الإدمان.

نموذج عالمي

كما تُجسّد الهوية الجديدة مهام المركز بما فيها توفير بيئة علاجية أكثر قبولاً وتفهماً، ما يسهم في تقليل الوصمة المرتبطة بمرض الإدمان، وتشجيع الأفراد على اتخاذ خطواتهم الأولى في طريق العلاج من دون تردد أو خجل، وتحفيز الأسر والمجتمع على مساندتهم في رحلة التعافي، لما فيه تطوير بيئة تُعزّز العمل المجتمعي الإنساني، الفردي والمؤسسي في دبي كنموذج ريادي عالمي في تمكين المجتمع لأفراده كافة.

ويُعدّ إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة جزءاً من استراتيجية تحول مؤسسي شاملة، تهدف إلى تعزيز مكانة مركز إرادة للعلاج والتأهيل كمؤسسة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي، تقدم خدمات علاجية متكاملة تركز على الإنسان، وتدعم إعادة الدمج المجتمعي وتحقيق التعافي الشامل والمستدام.