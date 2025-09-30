«إثراء» للتوظيف ينطلق في أبوظبي اليوم بمشاركة 60 جهة مالية

تنطلق اليوم النسخة الـ10 من معرض «إثراء» للتوظيف، الذي ينظمه معهد الإمارات المالي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ودائرة التمكين الحكومي.

ويشارك في الحدث، الذي يعقد بـ«سبيس 42 أرينا» في أبوظبي على مدار يوم واحد، أكثر من 60 جهة ومؤسسة مالية، تشمل كبرى المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والتأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.

ويُعدّ المعرض محطة بارزة لاستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة التوطين في القطاع المالي، إذ يتيح مئات الفرص المتنوعة بين وظائف بدوام كامل ووظائف بدوام جزئي ووظائف بدوام مرن إلى جانب برامج تدريب وتأهيل متخصصة ضمن مبادرة «إثراء»، التي تستهدف توفير نحو 1900 فرصة عمل سنوياً.

كما يشمل المعرض ورش عمل مهنية وجناحاً للإرشاد الوظيفي، يهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات المطلوبة وتعزيز فرصهم في سوق العمل المالي.

وقال مدير عام معهد الإمارات المالي، مروان المهيري، إن معرض إثراء للتوظيف يُمثّل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التوطين في القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأكّد الالتزام بتطوير الكفاءات الإماراتية وتزويدها بالمهارات المستقبلية اللازمة لقيادة الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً.

ويستهدف المعرض الخريجين الإماراتيين من حملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في تخصصات البنوك والتأمين والمالية وتكنولوجيا المعلومات والمجالات الأخرى ذات الصلة، ويهدف إلى دعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي عبر استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وتوفير بيئة عمل مُحفّزة تدعم الإنتاجية والتنافسية، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات 2071.

