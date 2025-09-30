«Goalkeepers» تنطلق في أبوظبي 8 ديسمبر بحضور صنّاع تغيير عالميين

أعلنت «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني» و«مؤسسة غيتس» توحيد جهودهما لتنظيم نسخة خاصة من فعالية «Goalkeepers» في أبوظبي، الفعالية الرائدة التي تجمع شركاء من مختلف أنحاء العالم، يوحدهم الطموح المشترك لتحقيق الأهداف العالمية الـ17 للتنمية المستدامة، وذلك في الثامن من ديسمبر المقبل.

وتجمع الفعالية طيفاً متنوعاً من صنّاع التغيير الذين يطوّرون أفكاراً جديدة، ويقودون جهوداً مبتكرة لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية، وتعد هذه المرة الأولى التي تُقام فيها «مبادرة مناصرو الأهداف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وقالت المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، الدكتورة شما خليفة المزروعي: «تمثّل فعالية (Goalkeepers) أبوظبي لحظة للاحتفاء بما تحمله الإمكانات البشرية من آفاق واعدة، وتسليط الضوء على الأفكار والأفراد الذين يعملون على تحسين حياة الناس على نطاق واسع، من خلال المشاركة في استضافة هذه الفعالية».

من جانبه، قال رئيس «مؤسسة غيتس»، بيل غيتس: «يسرّني أن تُقام فعالية (Goalkeepers) للمرة الأولى في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل.. نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، التي تعكس التزامها الراسخ بصحة الأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض المعدية إسهاماً حقيقياً في إنقاذ ملايين الأرواح».

وكانت مؤسسة غيتس قد أطلقت مبادرة (Goalkeepers) عام 2017 لتكون منصة لشحذ الطاقات وإلهام التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية وهي خطة طموحة للتقدم وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015، واعتمدتها جميع الدول الأعضاء. وتشمل هذه الأهداف 17 مجالاً تمتد من الفقر والصحة إلى القضاء على الجوع والتعليم.

وتنشر مبادرة (Goalkeepers) تقريراً سنوياً بالتزامن مع تنظيمها فعالية خاصة إضافة إلى إدارتها برنامج جوائز سنوياً، وتكوينها لمجتمع عالمي من الأفراد الذين يدعمون الأهداف العالمية، ويقودون التغيير في مجتمعاتهم أو مجالات اهتمامهم.

وتتضمن الفعالية مزيجاً من العروض الحية، والسرد القصصي الملهم، والنقاشات التفاعلية واستضافت في دوراتها السابقة متحدثين بارزين من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، والحائزة جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسفزاي، والمغنيَّان وكاتبَا الأغاني إد شيران وبونو.

