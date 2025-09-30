«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد» يؤكدان أهمية الحوار بين الحضارات والشعوب

عقد مكتب «حلف الفضول الجديد»، في مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن، اجتماعاً برئاسة رئيس المكتب، الدكتور وليام فندلي، والأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، الشيخ المحفوظ بن بيه، وبحضور أعضاء المكتب وعدد من الشخصيات الفكرية والدينية.

وأكد الاجتماع أهمية ترسيخ ثقافة السلم والحوار بين الحضارات والشعوب، والعمل المتواصل من أجل بث روح الوئام والتعايش في العالم.

وأبرز الشيخ المحفوظ بن بيه مكانة منتدى أبوظبي للسلم كشريك أساسي في الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التفاهم والعيش المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مبادراته وبرامجه الرائدة، مثل «حلف الفضول الجديد»، و«إعلان مراكش التاريخي»، و«ميثاق أبوظبي للمواطنة الشاملة».

من جهته، شدد الدكتور وليام فندلي على أن «حلف الفضول الجديد» يمثل مبادرة عملية لبناء جسور القيم بين الشعوب والدول، مؤكداً أن السلام يُصنع بالتعاون والعمل المشترك القائم على احترام الكرامة الإنسانية والتعددية الثقافية، مشيراً إلى حرص المكتب على توحيد الجهود وتعزيز المبادرات ليكون صوتاً للسلام في عالم يواجه تحديات متزايدة.

كما شارك في الاجتماع عضوا مجلس أمناء المنتدى، الدكتور محمد السنوسي، والدكتور حمزة يوسف، حيث أكدا ضرورة تطوير آليات التعاون الدولي لتعزيز ثقافة السلام، وتفعيل جسور التواصل بين المؤسسات الدينية والفكرية حول العالم، بما يعكس روح «حلف الفضول» التاريخي في صيغته المعاصرة.

من جانبهم، ثمّن المشاركون الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم ثقافة السلم والتعايش، عبر مبادراتها ومؤسساتها الرائدة، وفي مقدمتها منتدى أبوظبي للسلم، مؤكدين أن الحضور الفاعل للمنتدى يعكس رؤية الإمارات القائمة على تعزيز قيم الحوار والاحترام المتبادل، وتقديم نموذج عملي في بناء الشراكات العالمية من أجل ترسيخ السلام والأمن والتنمية.