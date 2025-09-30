«مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» يُطلق سباقات «قرى الإمارات للجري»

أطلق «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة»، في إطار فعاليات «عام المجتمع 2025»، وبرعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس المجلس، سلسلة سباقات «قُرى الإمارات للجري»، بالشراكة مع شركة «أدنوك»، وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة.

وتهدف السلسلة إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي، من خلال سباقات متنوعة، تشمل العائلات والسيدات والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى المدارس والشركات والأندية الرياضية، بما يوفر بيئة آمنة وملائمة للجميع.

وتنطلق السباقات من قدفع في الفجيرة يوم 11 أكتوبر، تليها مصفوت في عجمان يوم 18 أكتوبر، ثم الرمس في رأس الخيمة يوم 25 أكتوبر، وفلج المعلا في أم القيوين في الأول من نوفمبر، فيما يقام السباق الخامس في دبا الحصن بالشارقة يوم 22 نوفمبر، والسادس في الليسيلي بدبي يوم 29 نوفمبر، على أن تختتم السلسلة بسباقها السابع بالشويب في أبوظبي في السادس من ديسمبر، وذلك بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 500 ألف درهم للفائزين.

وتُمثّل السباقات منصة مجتمعية ورياضية تُبرز قيم الانتماء والتلاحم، وتسلّط الضوء على تنوع تضاريس الإمارات الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها.

وتتخلل الفعاليات عروض تراثية إماراتية تُعرّف المشاركين والزوّار بالموروث المحلي، وتُبرز الهوية الوطنية، إلى جانب دورها في الترويج الثقافي والسياحي لمختلف مناطق الدولة.

وتُجسّد المبادرة دعم القيادة الرشيدة لمختلف البرامج التي تسهم في إشراك جميع الفئات وتعزيز قيم الخدمة المجتمعية والتطوع، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بما يدفع عجلة التقدم الجماعي، والتسجيل متاح عبر الموقع الرسمي لسلسلة سباقات قرى الإمارات للجري: ‏https://emiratesvillagesrunseries.ae