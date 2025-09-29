شرطة دبي تضم 3 دوريات فارهة من شركة «مرسيدس - بنز»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في إدارة الشرطة السياحية فبالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضم ثلاث دوريات فارهة من شركة «مرسيدس-بنز» إلى أسطول دورياتها الفارهة.

ودشن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد سعيد الهاجري، الدوريات الثلاث خلال احتفاء إدارة الشرطة السياحية بيوم السياحة العالمي، بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة، العقيد عمر المطوع، ومدير الشرطة السياحية، المقدم محمد عبدالرحمن، والمدير العام لسيارات مرسيدس-بنز، توماس شولز، ونائب المدير العام، علي قرقاش، والمدير العام للسيارات المستعملة، فادي بلّوط، والمدير الأول لمبيعات كبار الشخصيات وعلاقات العملاء، خالد المزروعي، وعدد من موظفي الجانبين.

واطلع الهاجري على السيارات الثلاث، وهي «مرسيدس: SL 55 AMG»، و«مرسيدس: GT 63 AMG»، و«مرسيدس: EQS 580 BENZ» الكهربائية.

وتحتوي السيارات على أحدث الميزات التقنية والميكانيكية والتكنولوجية من أنظمة الذكاء الاصطناعي والشاشات التي توفر المعلومات التي يحتاج إليها السائق وتُسهّل عليه قيادتها.

وأشاد بالتعاون المستمر مع مجموعة قرقاش للسيارات، وكيل شركة مرسيدس بنز، مؤكداً أن شرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة إلى أسطولها من الدوريات الفارهة، إلى تعزيز الوجود الأمني في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و«بوليفار الشيخ محمد بن راشد» و«جي بي آر»، وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بالسيارات المستخدمة كافة في شرطة دبي وأحدثها.

وأضاف أن السيارات الجديدة ستوجد في الأماكن السياحية، وسيسهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استفسارات ومعلومات وخدمات شرطية، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.