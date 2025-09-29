أبوظبي تستقبل وفوداً من 45 دولة للمشاركة في «الملتقى العلمي»       

استقبلت العاصمة أبوظبي، خلال يومَي 27 و28 سبتمبر الجاري، الوفود المشاركة في الملتقى العلمي العالمي 2025، الذي يُقام برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وبدأ المشاركون من أكثر من 45 دولة في تجهيز مشاريعهم العلمية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن اليوم التعريفي الذي خُصص لتسجيل المشاريع وتنظيم المعروضات والتعرّف إلى برنامج الملتقى، ويُعدّ الملتقى منصة عالمية لعرض الابتكارات والمشاريع العلمية التي يقدمها الشباب من مختلف الدول، ويهدف إلى تعزيز روح الإبداع والتبادل المعرفي بين الثقافات والمجتمعات.

ويفتح الملتقى أبوابه للزوار من أفراد المجتمع اعتباراً من اليوم حتى الأول من أكتوبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).