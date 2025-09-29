«حكماء المسلمين»: حق المعرفة ركيزة أساسية لترسيخ العدالة

أكّد مجلس حكماء المسلمين أن المعرفة حق أصيل لكل إنسان، وأداة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز روح التعاون والتضامن بين الأمم والشعوب.

وأوضح، في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، أن الحق في الحصول على المعلومات من الركائز الأساسية لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات، بما يسهم في بناء عالم أكثر عدلاً وتضامناً، وأشار إلى أن تمكين الشباب من الوصول إلى المعرفة الموثوقة خطوة جوهرية نحو إعداد أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة الإنسانية وبناء مستقبل أكثر وعياً وتماسكاً.

ودعا المجلس المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية في نشر المعلومات الصحيحة، ومكافحة التضليل، بما يُعزّز السلم المجتمعي، ويُكرّس قيم الأخوة الإنسانية.