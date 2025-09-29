مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين.. تعزيزاً للاستقرار الأسري

جسّدت مشاريع إسكان المواطنين، التي تم الإعلان عنها خلال العام الجاري، حجم العناية والدعم الرسمي لهذا الملف الحيوي، الذي يمضي قدماً وفق خريطة طريق مستقبلية، تركز على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني.

وأصدر برنامج زايد للإسكان 2971 قراراً للإسكان منذ يناير حتى الربع الثالث من العام الجاري، شملت 522 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بقيمة 355 مليون درهم، كما أصدر 595 قراراً بمسكن حكومي (قرض)، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة.

وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إطلاق مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، مع التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين.

وأعلنت إمارة أبوظبي عن اتفاقات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في الإمارة، لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين، بكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم، وتشمل اتفاقات الهيئة ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري، بناء 25 ألفاً و244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير نحو 14 ألفاً و876 أرضاً سكنية.

وشهد العام 2025 اعتماد صرف حزمتين للمنافع السكنية في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 11.38 مليار درهم، استفاد منها 7218 مواطناً ومواطنة.

من جهتها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم في مناطق عدة، دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.

وتضمنت خطة المشاريع الإسكانية بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين.

كما اعتمدت دبي حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز ملياري درهم، تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسة، هي وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة.

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تقديم ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية تجاوزت ملياراً و725 مليون درهم.

وشهدت دبي، في مايو الماضي، توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميّسر، التي ستوفر في المرحلة الأولى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية للكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

بدوره، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير 2025 الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية، البالغ عددهم 2000 مستحق.

وأعلن عن اعتماد دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني، مخصصة للحالات الحرجة، بموازنة قدرها 335 مليون درهم، تستفيد منها 431 أسرة.

