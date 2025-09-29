«الوطني» يشارك في قمة رؤساء برلمانات «مجموعة العشرين»

يشارك المجلس الوطني الاتحادي في القمة الـ11 لرؤساء برلمانات «مجموعة العشرين»، خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى الثالث من أكتوبر المقبل، في مدينة كلينموند بجمهورية جنوب إفريقيا، وتمثّل المجلس، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، في أعمال القمة التي تُعقد تحت عنوان «تسخير الدبلوماسية البرلمانية لتحقيق التضامن والمساواة والاستدامة على الصعيد العالمي»، وفي اجتماع النساء البرلمانيات الثاني المصاحب لها، كما يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، عفراء راشد البسطي.

وتناقش قمة الرؤساء، في أربع جلسات عمل، موضوعات تعزيز القدرة على التكيّف مع الكوارث والاستجابة لها، وضمان إدارة مستدامة للديون في الدول ذات الدخل المنخفض لدعم النمو الشامل، وتعزيز آليات التمويل من أجل انتقال عادل ومنصف للطاقة في الدول النامية، والاستفادة من المعادن الحيوية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فيما تناقش جلسات النساء البرلمانيات موضوعات عدة، هي: إدماج المنظور الجندري في برامج تعزيز القدرة على التكيّف مع الكوارث والاستجابة لها، وإشراك المرأة في تعبئة التمويل من أجل انتقال عادل للطاقة، وإعداد برامج تراعي الاعتبارات الجندرية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتعبئة الموارد وتمويل التعاونيات والمشاريع الزراعية المملوكة للنساء.