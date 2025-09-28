أحمد بن محمد يحضر أفراح السويدي والشامسي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم (الأحد) حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم راشد عبيد راشد ناصر السويدي بمناسبة زفاف نجلهم أحمد على كريمة حمد محمد سالم الدويس الشامسي وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

وقد هنّأ سموّه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، راجياً الله عزّ وجلّ أن يجعله زواجاً مباركاً ميموناً ومكللاً بالاستقرار والسعادة.