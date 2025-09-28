محمد بن راشد: القانون هو السياج المتين الحافظ للمجتمع.. والقضاء هو حارس الثقة بين الناس

أدى 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً جُدداً، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليمين القانونية، وذلك في دار الاتحاد بدبي.

وقام بأداء اليمين القانونية 15 قاضياً منهم 12 قاضياً مواطناً في مركز فض المنازعات الإيجارية وقاضٍ في محاكم دبي، بالإضافة إلى 7 من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي.

وقال سموه: القانون يظل السياج المتين الحافظ للمجتمع، والقضاء هو حارس الثقة بين الناس، وركيزة استقرار المجتمعات.. وبدونه لا يمكن أن تزدهر الأوطان أو تتقدم الشعوب.