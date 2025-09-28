عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيسة وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو، كاملا بيرساد - بيسيسار، بحضور وزير الخارجية وشؤون الكاريبي، شون سوبرز، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

شهد اللقاء توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين، حيث وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وشون سوبرز.

وبموجب الاتفاقية، يعفى مواطنو دولة الإمارات حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية و«لمهمة» من تأشيرة الدخول إلى جمهورية ترينيداد وتوباغو، كما يعفى مواطنو ترينيداد وتوباغو حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات.

كما بحث سموه وكاملا بيرساد - بيسيسار، خلال اللقاء، علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات ثنائية متنامية ومتطورة مع جمهورية ترينيداد وتوباغو، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.

فقد التقى سموه وزير خارجية جمهورية كوريا، جو هيون، ووزير خارجية جمهورية قبرص، الدكتور كونستانتينوس كومبوس، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبرامنيام جايشانكار.

وبحث سموه ووزراء الخارجية مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

كما جرى استعراض مسارات التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والأمن الغذائي، والصحية، والثقافية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والمناخ.

وأكد سموه، خلال اللقاءات، تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات متطورة وشراكات تنموية مستدامة مع الدول الشقيقة والصديقة، ترتكز على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء الذي يحقق مصالح الجميع.

وتناولت اللقاءات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأنها.

وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ برندي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنتدى عبر مختلف المجالات.

حضر اللقاءات وزيرة دولة، لانا زكي نسيبة، والمندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، محمد عيسى أبوشهاب، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف.