472 مليون درهم قيمة أصول وقفية تعليمية في دبي

بلغت قيمة أصول المشروعات الوقفية التعليمية المُسجّلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي 472 مليون درهم خلال العام الجاري، بواقع 51 وقفاً، يعود ريعها على دعم قطاع التعليم في المجتمع وتوفير الفرص التعليمية للطلبة غير القادرين.

وتشمل الأصول الوقفية التعليمية التي تديرها «أوقاف دبي» 23 وقفاً عقارياً بقيمة 428 مليون درهم تتضمن مباني وفللاً ومحال تجارية، و28 وقفاً مالياً بقيمة 44 مليون درهم تشمل سندات وأسهماً مالية.

ويُصرف ريع الأصول الوقفية التعليمية المُسجّلة لدى المؤسسة على توفير الفرص والمستلزمات التعليمية للطلبة من الأسر محدودة الدخل في 16 مؤسسة تعليمية داخل الدولة، إذ بلغت قيمة المنح الدراسية المُقدمة للطلبة نحو 5.3 ملايين درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من الأوقاف التعليمية خلال العام 2024 إلى 2079 طالباً وطالبة ممن يدرسون في المدارس الأهلية وعدد من الجامعات الوطنية والدولية داخل الدولة من مختلف الاختصاصات الأكاديمية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي علي المطوع، أن «أوقاف دبي» ملتزمة بدورها الإنساني في دعم قطاع التعليم وتوفير أفضل سبل الدراسة للطلاب وتعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى لكل فئات المجتمع، وضمن استراتيجية المؤسسة في دعم الأجندة الوطنية، وانسجاماً مع مستهدفات «عام المجتمع» في تعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة، والمشاركة في بناء مجتمع قوي ومتماسك ومستدام.