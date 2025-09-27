خالد بن محمد يشهد منح الدكتوراه الفخرية الأولى للرئيس التنفيذي لـ «أوبن إيه آي»

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مراسم حفل منح الدكتوراه الفخرية الأولى في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، تقديراً لقيادته التحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهنّأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، سام ألتمان بحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل تكريماً وتقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات التي أسهمت في نقل الذكاء الاصطناعي من المختبرات البحثية إلى تطبيقات مؤثرة في العالم الواقعي على نطاق غير مسبوق.

وأشار سموّه إلى أن هذه المسيرة تتوافق مع رؤية دولة الإمارات في ريادة الذكاء الاصطناعي والابتكار، لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي مصممة لخدمة الإنسانية، وتعزيز النمو الشامل.

وأقيم حفل التكريم في مقر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين وقيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة، خلدون خليفة المبارك، إنه في إطار الإسهام في تحقيق طموح دولة الإمارات إلى إحداث تغيير إيجابي عالمي من خلال التكنولوجيا المتقدمة، يمثل الإعلان عن منح سام ألتمان أول شهادة دكتوراه فخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، دليلاً على المكانة المتنامية للجامعة مركزاً عالمياً للتميز في الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البروفيسور الجامعي، إريك زينغ: «تمكّن سام ألتمان من إعادة تشكيل دور الذكاء الاصطناعي عالمياً، بعد أن حوّله من فكرة بحثية إلى قوة محركة للتقدم البشري».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان: «يشرفني أن أحظى بأول شهادة دكتوراه فخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، هذه المؤسسة الرائدة التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم رسالتها التعليمية والبحثية، ونحن على أعتاب عصر جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتماشى رؤية دولة الإمارات الطموحة لتعزيز هذا المجال بشكل مسؤول مع مهمتنا الرامية إلى ضمان استفادة الجميع من مزاياه على نطاق واسع».