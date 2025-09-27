صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر بقيمة 843.2 مليون درهم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر الجاري، بإجمالي 843.2 مليون درهم.

وتشمل المعاشات المصروفة المتقاعدين عن مدد خدمة اعتيادية، أو من تقاعدوا لأسباب صحية، والمستحقين لحصص في المعاش لوفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه.

ويأتي الصرف الدوري للمعاشات ضمن التزام الهيئة تعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للفئات المستفيدة من الصرف وحماية الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة، وتمكينهم وأسرهم من إدارة شؤونهم المعيشية بشكل ثابت ومستدام، بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع، سواء المستفيدون منهم بشكل مباشر من عملية الصرف أو من ينعكس عليهم أثره بشكل دوري.

وتعكس المعاشات المقررة لهذا الشهر زيادة ملحوظة قدرها 32.5 مليون درهم، مقارنةً بشهر سبتمبر من العام الماضي، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 810.7 ملايين درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات هذا الشهر 49 ألفاً و668 متقاعداً ومستحقاً، بارتفاع قدره 933 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين فيه 48 ألفاً و735، ما يبرز النمو المستمر في أعداد المستفيدين وحجم الدعم المقدم لهم.