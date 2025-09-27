«تقهوى».. أول منصة رقمية استشارية لتعزيز التماسك الأسري

صممت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية والقطاع الخاص، مبادرة «تقهوى»، التي تعد أول منصة رقمية استشارية في إمارة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، وتقديم استشارات زوجية من قبل نخبة من المستشارين والمختصين المهنيين المرخصين في الوقت الذي يناسب المستفيدين، ويساعدهم على الاستفادة من البرامج التحفيزية في قضاء أجمل اللحظات والأوقات مع أفراد العائلة.

وتعتبر المنصة فكرة مبتكرة، تسهم في تطوير منظومة العمل للقطاع الاجتماعي في الإمارة، وتحظى بإشادة واسعة، نظراً لثقة أفراد المجتمع بمختلف البرامج والخدمات التي تقدمها دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت الدائرة أن تطوير المنصة، جاء بهدف توفر بيئة مريحة، تضمن السرية والخصوصية، وسهولة الوصول بناءً على متطلبات الأزواج، مشيرة إلى أن اختيار اسم «تقهوى» يرجع كمفردة إماراتية تراثية ذات طابع أصيل في العادات والتقاليد، وهي توحي بالحديث والألفة، وبحث الأمور المهمة بشكل يتسم بروح العائلة والمشاركة في النقاش بين أطراف الأسرتين، ومعالجة أي تحديات خلال مراحل حياتهم الأسرية، وحل النزاعات، لاسيما تلك الخاصة بالتفاهم والتواصل مع الأبناء، والتي قد تؤدي إلى المشكلات الأسرية بين الأزواج، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد للأزواج الذين يواجهون صعوبات في التواصل مع بعضهم بعضاً.