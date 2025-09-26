حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد عشقنا التحديات للانطلاق نحو قممٍ جديدة

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر منصة «إكس»: "على خطى محمد بن راشد، عشقنا التحديات، ورأينا فيها فرصاً للانطلاق نحو قممٍ جديدة، في مسيرةٍ لا تعرف للطموح حدوداً، ولا للمستحيل معنى. ومن أجل دبي وأهلها، وكلما عظُم التحدي، ارتقينا إليه بطموحنا، وإصرارنا، وعزيمة أبناء الإمارات".