تعاون بين «المعرفة» و«تيكوم» لدعم قطاع التعليم العالي

أبرمت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، التابعان لمجموعة تيكوم، اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في خطوة نوعية تهدف إلى الارتقاء بقطاع التعليم العالي، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتعليم.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش فعالية منتدى المعرفة، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المدينة والمجمع، في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

شهد توقيع الاتفاقية مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول، ووقّعها المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في الهيئة، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، والنائب الأول لرئيس المجموعة، مروان عبدالعزيز جناحي، وتتضمن الشراكة إطلاق مبادرات نوعية أبرزها ملتقى قادة التعليم العالي الذي يشكل منصة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي والريادة الفكرية على مستوى قطاع التعليم العالي، فضلاً عن استقطاب جامعات ومعاهد مهنية عالمية، وتنظيم فعاليات وزيارات مشتركة لدعم منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال.