«رؤية 2025» يسجّل رقماً قياسياً في عروض التوظيف

سجل «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2025» رقماً قياسياً في عروض التوظيف المتاحة، حيث شهدت فعاليات المعرض، على مدار ثلاثة أيام، توافداً كثيفاً من آلاف الطامحين لاستكشاف فرص عمل، في حين أجرت جهات التوظيف والشركات المشاركة آلاف المقابلات المباشرة داخل أروقة المعرض.

وعزز المعرض - الذي اختتمت، أمس، دورته الـ24 في مركز دبي التجاري العالمي - مكانته كمنصة رائدة في دولة الإمارات للتوظيف وتطوير المهارات ودعم المشاريع الريادية، عبر توسيع دائرة تركيزه لتشمل مجالات الابتكار والصناعات المستقبلية الواعدة.

الابتكار يتصدر المشهد

شهد المعرض العديد من الفعاليات والمبادرات النوعية، من أبرزها برنامج «مفتشي سلامة الغذاء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي»، الذي أطلقته بلدية دبي للمرة الأولى على مستوى الدولة، حيث أتاح للمشاركين محاكاة سيناريوهات تفتيش واقعية في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأطلقت البلدية أيضاً برنامج «الشهادة المهنية في تحليل البيانات»، بالتعاون مع جامعة «روتشستر للتكنولوجيا-دبي»، لتمكّن الكوادر الإماراتية الشابة من اكتساب مهارات رقمية متقدمة تدعم خطة التحول الشاملة في دبي.

كما شكّلت منصة القيادة العامة لشرطة دبي إحدى أبرز نقاط الجذب في المعرض، من خلال الحملة التوظيفية التي أعلنت عن شواغر لوظائف «ملازم طيار جامعي»، و«طيار متدرب».

وقد أُتيحت للمتقدمين فرصة التسجيل، وتحميل المستندات، وحجز مواعيد المقابلات في الموقع مباشرةً لشغل وظائف تُسهم في تنفيذ العمليات الإنسانية، ومهام البحث والإنقاذ، وخدمة المجتمع.

واستقطبت جمارك دبي إقبالاً لافتاً من الباحثين عن عمل من المواطنين من خلال برنامجها الرائد «مسار 33»، إلى جانب مجموعة من مبادرات التطوير المهني التي تهدف إلى تعزيز المهارات في مجالات الجمارك والخدمات اللوجستية والتجارة.

إقبال واسع

وسجل المعرض حضور نخبة من المؤسسات الرائدة في قطاعات الطيران والرعاية الصحية والتجزئة والتأمين والخدمات الرقمية والخدمات اللوجستية.

وقدم للمشاركون مسارات وظيفية في قطاعات تشهد نمواً متسارعاً. وأسهمت المقابلات السريعة ضمن مبادرة «توظّف في رؤية» في تسريع عمليات التوظيف، إلى جانب توفير فرص تدريبية تتماشى مع مستهدفات التوطين في دولة الإمارات.

وقالت مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف، إن معرض «رؤية» أصبح جسراً يربط بين الشباب الإماراتي الطموح وجهات التوظيف المستعدة للاستثمار في قدراتهم.

وأضافت: «شهدنا هذا العام طلباً قوياً ليس فقط في القطاعات التقليدية، بل أيضاً في المجالات المستقبلية، مثل تحليل البيانات والطيران والخدمات الرقمية».

وقالت الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى «سيتي بنك» في الإمارات، شمسة الفلاسي: «نحن ملتزمون في سيتي بتمكين ورعاية الكفاءات الإماراتية باعتبارها الجيل القادم من القادة، وذلك من خلال توفير فرص مهنية هادفة وبرامج تطوير مهني. ويُعد معرض رؤية 2025 منصة استثنائية للتواصل مع الشباب الإماراتي الطموح، ما يتيح لنا فرصة تسليط الضوء على مبادرات رئيسة، مثل برنامجنا (مهنتي)، وعرض مجموعة واسعة من الفرص التي نوفرها عبر برامج التدريب العملي، وفرص الانطلاق المهني المبكر، والمناصب المهنية».

وأضافت «مشاركتنا تهدف إلى المساهمة المباشرة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات بشأن التوطين والتنمية الشاملة للشباب».

ريادة الأعمال

في اليوم الأخير من المعرض، تم الإعلان عن الفائزين في المسابقات المختلفة التي نُظّمت على هامش المعرض.

وقد حصدت مدرسة الاتحاد الخاصة المركز الأول في مسابقة «مهمة الكوكب الأحمر»، بينما فازت مدرسة ديرة الدولية بالمركز الأول في مسابقة «ابتكارات المستقبل».

أما المركز الأول في مسابقة «رائد الأعمال القادم»، فقد كان من نصيب مدرسة الاتحاد الخاصة – جميرا، فيما فازت مدرسة المواكب - القرهود بالمركز الأول ضمن مسابقة «تحدي المبرمجين الشباب».

واستعرض «متجر رؤية» للمرة الأولى أعمال تسعة من روّاد الأعمال الإماراتيين، الذين عرضوا وباعوا منتجاتهم العديدة في مجالات الفن والملابس والإكسسوارات خلال المعرض.

وقالت مالكة متجر «باي سباركل»، أمل الكعبي: «منحني المعرض الفرصة لأكون جزءاً من (متجر رؤية) في معرض التوظيف، كانت تجربة رائعة، بفضل الدعم القوي الذي أظهره المعرض للمواطنين الإماراتيين، ما أتاح لي عرض منتجاتي، والتواصل مع المجتمع، وتلقي دعوات للتعاون مع العديد من الشركات».

كما عبّر عدد من الباحثين عن عمل عن حماسهم للفرص المتاحة في المعرض، حيث قال عبدالرحيم الظاهري: «أجريت ثلاث مقابلات في يوم واحد، وكلها مع شركات رائدة أكنّ لها الاحترام، وأتاح لي المعرض فرصة لا تتكرر ولا يمكن الحصول عليها في مكان آخر».

دعم مؤسسي

حظي معرض «رؤية 2025» بدعم من أبرز الجهات، حيث كانت موانئ دبي العالمية الراعي البلاتيني، ومصرف أبوظبي الإسلامي الراعي الذهبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) الراعي الفضي، تجسيداً لالتزام هذه المؤسسات بدعم الكفاءات الوطنية وتنميتها.

كما سلطت شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط» الضوء على برنامجها «وطني»، الذي نجحت الشركة من خلاله في استقطاب أكثر من 250 مواطناً إماراتياً وضمهم إلى فريق عملها.

وقال الشريك في الخدمات الاستشارية والمسؤول عن برنامج التوطين في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، خالد بن بريك: «نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع معرض رؤية للوظائف، حيث نواصل تعزيز التزامنا بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة الفاعلة في معارض التوظيف المحلية والدولية، انطلاقًا من رؤيتنا لنكون شركة القطاع الخاص المفضلة للمواطنين والكفاءات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي».

نحو مستقبل مشرق

نجح معرض «رؤية» في تعزيز مكانته كمحرك رئيس في استراتيجية التوطين وتمكين الشباب في دولة الإمارات، حيث حقق نتائج قياسية من حيث المشاركة والتأثير.

وتقام النسخة المقبلة من المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026، ليواصل رسالته كحلقة استراتيجية تربط بين الكفاءات الإماراتية وأصحاب العمل والمبتكرين والمرشدين الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل الدولة.

• بلدية دبي تطلق أول برنامج من نوعه لمفتشي سلامة الغذاء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.