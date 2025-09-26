حمدان بن محمد: نعتمد على عقول مؤهلة بالعِلم والمعرفة لبناء مجتمع مستدام

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخريج منتسبي الدفعة الأولى في برنامج «ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي» الذي تنظمه جامعة جورجتاون في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، للمرة الأولى في دولة الإمارات، وذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن تمكين الكفاءات الوطنية وإكسابهم الخبرات والمعارف والعلوم، التي تضعهم في مصاف القيادات العالمية المؤثرة، يجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لنهضتنا، فالعقول المؤهلة بالعِلم والمعرفة هي الثروة الحقيقية التي نعتمد عليها لبناء اقتصاد قوي ومجتمع مستدام، وهي الأداة التي تمكننا من المضي قدماً في مسيرة التنمية والإبداع».

وأضاف سموّه: «نحتفي اليوم بتخريج نخبة من القيادات الواعدة، لتكون قادرة على قيادة مؤسساتنا نحو آفاق أرحب من التنافسية والابتكار.. تمكين الكفاءات الوطنية بالعلم والخبرة والمعرفة المتقدمة هو جوهر مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وضمانة لمستقبلها الريادي».

وأكد سموّه قائلاً: «نسعى من خلال مثل هذه البرامج النوعية إلى إعداد جيل جديد من القادة التنفيذيين القادرين على دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي ووجهة للابتكار وريادة الأعمال، ما نشهده اليوم يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لإعداد قادة الغد في العمل والإبداع، ليواصلوا مسيرة دبي لتكون أفضل مدينة في العالم».

وحقق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي لجامعة جورجتاون نجاحاً لافتاً، واستقطب عدداً من صانعي القرار والرؤساء التنفيذيين، تلقوا على مدار 21 شهراً مجموعة واسعة من الموضوعات الأساسية التي تسهم في إثراء معارفهم وخبراتهم في قطاع الأعمال والشؤون الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحليل الأعمال ومستقبل العمل والتكنولوجيا المالية.

ويهدف برنامج «ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي»، الأول من نوعه على مستوى الدولة، إلى الارتقاء بمستوى التعليم المتخصص، ليصبح بمثابة منصة لصانعي القرار والمديرين التنفيذيين تُمكّنهم من تطوير قدراتهم، وتكسبهم فهماً أدق وأعمق لآليات قيادة المؤسسات العامة والخاصة.

كما يهدف إلى رفد المشاركين بالمعارف والعلوم اللازمة لفهم الجوانب المختلفة للعمل داخل المؤسسات الكبرى، كما يوفر للخريجين فرصة لنقل الخبرات المكتسبة إلى بيئة العمل، ويساعدهم على التطور في حياتهم المهنية، ما يُمكّنهم من تبني نظريات الاقتصاد الجديد، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً مؤثراً.

وتأسست جامعة جورجتاون في عام 1789، ويقع مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأميركية، بواشنطن العاصمة، وتُصنّف باستمرار بين أفضل الجامعات في العالم، وتشتهر بتميّزها في مجال الأعمال والعلاقات الدولية، وتُعد قادة يجمعون بين الخبرة والأخلاق والمهنية، ومن خريجيها رؤساء دول ورؤساء تنفيذيون وقادة فكر يقودون اقتصادات ومجتمعات حول العالم، ومن أبرزهم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، والملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا.

ويُعدّ برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الوحيد من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية الذي يُقدم في دبي، بما يُعزّز دور المدينة مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار، ويدعم طموح الإمارات في تطوير مواهب تنفيذية عالمية المستوى، من خلال دمج الخبرات الدولية في مجال الأعمال والسياسات مع البيئة الاقتصادية الديناميكية لدولة الإمارات.

وتضم الدفعة الأولى من برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في دبي، 53 خريجاً من دولة الإمارات، ومصر وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ويمثّلون قطاعات متنوعة.

