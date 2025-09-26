الطاير: البنية التحتية الذكية المتكاملة محور «تحدي دبي 2027»

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، عن تخصيص الدورة الخامسة لتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، لمحور «البنية التحتية الذكية المتكاملة» (Smart Integrated Infrastructure)، حيث ستتنافس الشركات لتصميم الأنظمة والبنية التحتية، التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية، مثل أجهزة الاستشعار، والاتصال بالإنترنت، وتحليل البيانات، لتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحضرية والعامة، بحيث تتسم البنية التحتية باندماج مختلف المكونات الرئيسة، والاستدامة لتحقيق الكفاءة وتقليل الأثر البيئي، والذكاء في استخدام البيانات وتحليلها لتحسين الأداء.

جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي جرت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي. ووقعت هيئة الطرق والمواصلات، خلال أعمال المؤتمر، أربعة اتفاقات مع شركة إعمار العقارية، ومجموعة الفطيم، والفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025، وهما تحالف شركتي «وي رايد» و«دويتشه بان»، وشركة «زيلوس تكنولوجي»، وذلك بهدف عرض واختبار التكنولوجيا ذاتية القيادة.

وشهد مطر الطاير، ومؤسس «إعمار» و«نون» رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، محمد علي العبار، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم العقارية، عمر عبدالله الفطيم، توقيع الهيئة اتفاقيتين مع شركة إعمار العقارية، ومجموعة الفطيم، لإطلاق منطقة حي دبي للتنقل ذاتي القيادة، في منطقة فستفال سيتي ودبي كريك هاربور.

كما شهد مطر الطاير، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة وي رايد، الدكتور توني شو هان، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زيلوس تكنولوجي، كونغ تشي، توقيع الهيئة اتفاقيتين مع تحالف شركتي وي رايد ودويتشه بان، الفائز بالمركز الأول في تحدي دبي لعالمي للتنقل ذاتي القيادة، وشركة زيلوس تكنولوجي، الفائزة بالمركز الثاني، نصت على تبادل الخبرات، واستكشاف فرص عرض، واختبار التكنولوجيا ذاتية القيادة في دبي، وتطوير حلول مبتكرة في مجال التنقل المستدام والذكي.

وأكد الطاير أن توقيع الاتفاقات يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، وترسيخ مكانتها كمختبر تجارب عالمي لتقنيات المستقبل، كما يأتي في إطار التزام هيئة الطرق والمواصلات بدعم الحلول الابتكارية، وتبني أحدث التقنيات العالمية التي تسهم في تطوير وتعزيز منظومة التنقل المستدام والذكي في دبي.

وقال: «نؤمن بأن الاستثمار في تقنيات التنقل ذاتي القيادة يمثل ركيزة رئيسة في التحول الرقمي، ويدعم جهودنا في توفير خدمات متطورة تعزز سعادة المتعاملين وجودة حياتهم»، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة هي أحد مخرجات مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد منصة عالمية لتشجيع الشركات العالمية والناشئة على ابتكار تقنيات عملية تسهم في الارتقاء بمنظومة التنقل الذكي، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، وتسهيل حركة تنقل الأفراد من خلال حلول متكاملة تدعم النقل الجماعي، وتقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة، والتعامل مع التحديات القائمة.